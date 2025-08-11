Wirtschaft
Dax bis zum Mittag mit wenig Bewegung - geringes Handelsvolumen
Foto: Frankfurter Börse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Montag bis zum Mittag keine großen Sprünge gezeigt. Gegen 12:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 24.105 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag. An der Spitze des Leitindex stehen die Münchener Rück, Sartorius und die Commerzbank. Demgegenüber verzeichnen Rheinmetall, RWE und Heidelberg Materials die größten Verluste bis zum Mittag.
Die Marktteilnehmer nutzten auf der einen Seite die aktuelle Situation, um in ausgesuchten Branchen und Sektoren ihre Bestände weiter aufstocken zu können, sähen aber zugleich auch Chancen, um Kursgewinne, bei einigen bisher gut gelaufenen Unternehmen, mitzunehmen, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "So zeigt sich ein relativ ausgeglichenes Gewinner-/ Verliererverhältnis im Dax." Das Handelsvolumen sei relativ gering und es sei keine Spur von Hektik zu erkennen. "Insgesamt ist der Handel ruhig."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1644 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8588 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 66,53 US-Dollar; das waren 6 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
ITelligent schrieb 08.08.25, 18:39
Ende Juni / Anfang Juli wurden kurzzeitig die 550 Euro nach unten erreicht, dann ging es wieder aufwärts. Bin kein Chart Analyst, denke aber die 550 sind eine starke psychologische Unterstützung. ...die 550 sollten halten, dann sehen wir bald wieder Kurse über 600 Euro...alles gut soweit.
Gustl24 schrieb 08.08.25, 12:04
Guter Wert aber ich werde erst unter 540€ zukaufen - das war beim letzten Mal so und wird auch wieder so sein…keine Eile vor dem Wochenende
yoni schrieb 08.04.25, 21:48
Bei 300 würde ich auch kaufen ....falls wir die nochmal sehen ...dann ist aber Weltuntergangsstimmung 😎
