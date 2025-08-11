    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFormycon AktievorwärtsNachrichten zu Formycon

    Besonders beachtet!

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Formycon - Aktie auf Talfahrt - 11.08.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Formycon Aktie bisher Verluste von -4,48 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Formycon Aktie.

    Besonders beachtet! - Formycon - Aktie auf Talfahrt - 11.08.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Formycon ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung von Biosimilars, spezialisiert auf Augen- und Autoimmunerkrankungen. Mit starker F&E und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Sandoz und Amgen ab.

    Formycon Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.08.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Formycon Aktie. Mit einer Performance von -4,48 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Long
    3.507,20€
    Basispreis
    2,56
    Ask
    × 14,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    4.027,64€
    Basispreis
    2,81
    Ask
    × 13,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Formycon-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,89 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Formycon Aktie damit um -2,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,31 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Formycon auf -50,62 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,61 % geändert.

    Formycon Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,25 %
    1 Monat -14,31 %
    3 Monate +5,89 %
    1 Jahr -47,45 %

    Informationen zur Formycon Aktie

    Es gibt 18 Mio. Formycon Aktien. Damit ist das Unternehmen 446,91 Mio.EUR wert.

    Börsenstart Europa - 11.08. - MDAX schwach -0,56 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Formycon Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Formycon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Formycon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Formycon

    -4,39 %
    -2,43 %
    -14,29 %
    +6,31 %
    -46,41 %
    -67,98 %
    +5,67 %
    -4,77 %
    +182,95 %
    ISIN:DE000A1EWVY8WKN:A1EWVY



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Formycon - Aktie auf Talfahrt - 11.08.2025 Am heutigen Handelstag muss die Formycon Aktie bisher Verluste von -4,48 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Formycon Aktie.