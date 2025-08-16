Mehr als 8 Prozent möglich
S&P 500 Top 10: Verizon, Ford Motor, Pfizer – hier winkt die höchste Dividende
Dividendenjäger aufgepasst: Diese 10 Schwergewichte aus dem S&P 500 bieten derzeit die höchsten Ausschüttungsrenditen – teils über 8 Prozent. Wir stellen die Ertragsperlen im Überblick vor.
- S&P 500 bietet hohe Dividendenrenditen über 8%.
- TransDigm Group führt mit 8,84% Dividendenrendite.
- Altria und Verisign ebenfalls starke Ausschütter im Index.
Der S&P 500 ist Heimat vieler internationaler Top-Unternehmen – und für Anleger eine wichtige Benchmark. Neben Wachstumstiteln beherbergt der Index auch zahlreiche Dividendenriesen, die mit stabilen Ausschüttungen und hohen Renditen punkten. Für einkommensorientierte Investoren können diese Werte eine attraktive Ergänzung im Depot sein.
Die Spannbreite reicht von Industrie- und Konsumgiganten bis zu Telekommunikations- und Immobilienwerten. Wir stellen die zehn dividendenstärksten S&P 500-Titel im Überblick vor.
TransDigm Group
Der US-Luftfahrtzulieferer TransDigm Group überrascht Anleger mit einer enormen Dividendenrendite von 8,84 Prozent. Trotz des Fokus auf hochspezialisierte Komponenten für die Luftfahrtbranche schüttet das Unternehmen außergewöhnlich großzügig aus.
Altria Group
Mit 8,16 Prozent Dividendenrendite zählt Altria Group, einer der größten Tabakkonzerne der Welt, zu den Top-Ertragsbringern im S&P 500 Index. Die defensive Branche, hohe Margen und stabile Absatzmärkte sorgen seit Jahren für verlässliche Ausschüttungen – trotz regulatorischer Herausforderungen.
Verisign
Der Internet-Infrastrukturanbieter Verisign bietet aktuell eine Dividendenrendite von 7,59 Prozent. Bekannt für die Verwaltung von Domainnamen wie .com und .net, profitiert das Unternehmen von konstanten Einnahmen, die es in hohe Ausschüttungen umwandelt.
Walgreens Boots Alliance
Die Apotheken- und Drogeriekette Walgreens Boots Alliance lockt derzeit mit 7,14 Prozent Dividendenrendite. Trotz Kursdruck in den vergangenen Jahren bleibt das Unternehmen ein starker Cashflow-Produzent, der seine Aktionäre reichlich am Gewinn beteiligt.
Ford Motor
Der US-Autobauer Ford zahlt eine Dividendenrendite von 6,70 Prozent und bleibt damit ein Favorit für Einkommensinvestoren im Industriesektor. Neben der traditionellen Automobilproduktion treibt Ford auch Investitionen in Elektromobilität voran.
Verizon Communications
Mit 6,48 Prozent Dividendenrendite zählt der Telekommunikationsriese Verizon zu den verlässlichsten Zahlern im S&P 500. Die stabile Kundenbasis und langfristige Verträge sichern kontinuierliche Einnahmen – und damit auch hohe Ausschüttungen.
Pfizer
Der Pharmakonzern Pfizer, bekannt für sein breites Medikamentenportfolio, zahlt aktuell eine Dividendenrendite von 6,04 Prozent. Auch wenn die Corona-Sondergewinne zurückgehen, bleibt das Unternehmen aufgrund seines Forschungsportfolios und stabiler Erträge attraktiv.
Healthpeak Pptys
Der auf Gesundheitsimmobilien spezialisierte REIT Healthpeak Properties bietet Anlegern derzeit 6,02 Prozent Dividendenrendite. Mit einem diversifizierten Portfolio an Seniorenresidenzen, medizinischen Bürogebäuden und Forschungseinrichtungen ist das Geschäftsmodell auf langfristige Mieterträge ausgerichtet.
Crown Castle
Der Funkturm- und Glasfaserspezialist Crown Castle überzeugt mit 5,88 Prozent Dividendenrendite. Als wichtiger Infrastrukturbetreiber für den Mobilfunk profitiert das Unternehmen von der steigenden Daten- und Netzwerknachfrage in den USA.
Boston Properties
Der Immobilienkonzern Boston Properties, spezialisiert auf Bürogebäude in Top-Lagen, zahlt aktuell 5,73 Prozent Dividendenrendite. Trotz Herausforderungen am Büromarkt setzt das Unternehmen auf erstklassige Standorte und langfristige Mietverträge.
Autor: wO-Redaktion