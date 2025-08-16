S&P 500 Top 10: Verizon, Ford Motor, Pfizer – hier winkt die höchste Dividende

Die Spannbreite reicht von Industrie- und Konsumgiganten bis zu Telekommunikations- und Immobilienwerten. Wir stellen die zehn dividendenstärksten S&P 500-Titel im Überblick vor.

Der S&P 500 ist Heimat vieler internationaler Top-Unternehmen – und für Anleger eine wichtige Benchmark. Neben Wachstumstiteln beherbergt der Index auch zahlreiche Dividendenriesen, die mit stabilen Ausschüttungen und hohen Renditen punkten. Für einkommensorientierte Investoren können diese Werte eine attraktive Ergänzung im Depot sein.

TransDigm Group

-2,18 % -1,91 % -10,84 % -2,54 % +5,96 % +82,76 % +186,00 % +3.528,86 % ISIN:US8936411003WKN:A0JEP3 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

Max

Der US-Luftfahrtzulieferer TransDigm Group überrascht Anleger mit einer enormen Dividendenrendite von 8,84 Prozent. Trotz des Fokus auf hochspezialisierte Komponenten für die Luftfahrtbranche schüttet das Unternehmen außergewöhnlich großzügig aus.

Altria Group

+0,02 % +3,32 % +12,86 % +11,81 % +21,01 % +27,97 % +58,26 % +11,93 % +513,41 % ISIN:US02209S1033WKN:200417 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Mit 8,16 Prozent Dividendenrendite zählt Altria Group, einer der größten Tabakkonzerne der Welt, zu den Top-Ertragsbringern im S&P 500 Index. Die defensive Branche, hohe Margen und stabile Absatzmärkte sorgen seit Jahren für verlässliche Ausschüttungen – trotz regulatorischer Herausforderungen.

Verisign

+0,74 % -1,96 % -5,51 % -6,01 % +43,71 % +17,19 % +30,88 % +261,35 % +3.028,14 % ISIN:US92343E1029WKN:911090 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Der Internet-Infrastrukturanbieter Verisign bietet aktuell eine Dividendenrendite von 7,59 Prozent. Bekannt für die Verwaltung von Domainnamen wie .com und .net, profitiert das Unternehmen von konstanten Einnahmen, die es in hohe Ausschüttungen umwandelt.

Walgreens Boots Alliance

-1,04 % +1,06 % +4,45 % +4,06 % +7,66 % -74,10 % -71,04 % -87,49 % -72,34 % ISIN:US9314271084WKN:A12HJF Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Die Apotheken- und Drogeriekette Walgreens Boots Alliance lockt derzeit mit 7,14 Prozent Dividendenrendite. Trotz Kursdruck in den vergangenen Jahren bleibt das Unternehmen ein starker Cashflow-Produzent, der seine Aktionäre reichlich am Gewinn beteiligt.

Ford Motor

-0,45 % +0,26 % -4,39 % +2,93 % +5,80 % -38,49 % +63,81 % -26,36 % +68,94 % ISIN:US3453708600WKN:502391 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Der US-Autobauer Ford zahlt eine Dividendenrendite von 6,70 Prozent und bleibt damit ein Favorit für Einkommensinvestoren im Industriesektor. Neben der traditionellen Automobilproduktion treibt Ford auch Investitionen in Elektromobilität voran.

Verizon Communications

+1,27 % +1,08 % +4,87 % -1,13 % +0,13 % -15,33 % -24,93 % -12,96 % +432,97 % ISIN:US92343V1044WKN:868402 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Mit 6,48 Prozent Dividendenrendite zählt der Telekommunikationsriese Verizon zu den verlässlichsten Zahlern im S&P 500. Die stabile Kundenbasis und langfristige Verträge sichern kontinuierliche Einnahmen – und damit auch hohe Ausschüttungen.

Pfizer

-0,23 % +3,01 % -1,17 % +9,95 % -17,83 % -55,84 % -25,00 % -24,08 % +537,94 % ISIN:US7170811035WKN:852009 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Der Pharmakonzern Pfizer, bekannt für sein breites Medikamentenportfolio, zahlt aktuell eine Dividendenrendite von 6,04 Prozent. Auch wenn die Corona-Sondergewinne zurückgehen, bleibt das Unternehmen aufgrund seines Forschungsportfolios und stabiler Erträge attraktiv.

Healthpeak Pptys

+1,36 % 0,00 % -8,75 % -3,31 % -26,63 % -47,48 % -37,01 % -55,65 % -64,10 % ISIN:US42250P1030WKN:A2N5NP Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Der auf Gesundheitsimmobilien spezialisierte REIT Healthpeak Properties bietet Anlegern derzeit 6,02 Prozent Dividendenrendite. Mit einem diversifizierten Portfolio an Seniorenresidenzen, medizinischen Bürogebäuden und Forschungseinrichtungen ist das Geschäftsmodell auf langfristige Mieterträge ausgerichtet.

Crown Castle

+0,18 % -4,67 % -1,67 % -0,22 % -12,73 % -50,85 % -37,44 % +13,18 % +43,55 % ISIN:US22822V1017WKN:A12GN3 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Der Funkturm- und Glasfaserspezialist Crown Castle überzeugt mit 5,88 Prozent Dividendenrendite. Als wichtiger Infrastrukturbetreiber für den Mobilfunk profitiert das Unternehmen von der steigenden Daten- und Netzwerknachfrage in den USA.

Boston Properties

-0,14 % -1,23 % -8,45 % -4,82 % -10,55 % -35,97 % -22,08 % -49,45 % -28,81 % ISIN:US1011211018WKN:907550 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Der Immobilienkonzern Boston Properties, spezialisiert auf Bürogebäude in Top-Lagen, zahlt aktuell 5,73 Prozent Dividendenrendite. Trotz Herausforderungen am Büromarkt setzt das Unternehmen auf erstklassige Standorte und langfristige Mietverträge.

Autor: wO-Redaktion

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6773,36 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer