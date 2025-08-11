    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    Bahn

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    ICE L hat Zulassung für Deutschland erhalten

    Für Sie zusammengefasst
    • ICE L erhält Zulassung für Betrieb in Deutschland.
    • Einsatz ab Dezember 2023 zwischen Berlin und Köln.
    • 79 Züge bestellt, stufenloser Einstieg, max. 230 km/h.
    Bahn - ICE L hat Zulassung für Deutschland erhalten
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Der lange erwartete neue Fernverkehrszug ICE L hat nach Angaben der Deutschen Bahn die Zulassung für den Betrieb in Deutschland erhalten. "Damit kann der neue Fernverkehrszug wie zuletzt geplant Ende des Jahres in den Fahrgasteinsatz gehen", teilte die Bahn mit. Die neuen Züge kommen demnach schrittweise ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember zunächst innerdeutsch zwischen Berlin und Köln zum Einsatz.

    Ursprünglich sollte das Modell des spanischen Herstellers Talgo bereits im Herbst 2024 an den Start gehen. Die Einführung hat sich nach Bahn-Angaben aufgrund von Lieferschwierigkeiten beim Hersteller und Verzögerungen im Test- und Zulassungsverfahren verspätet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens AG!
    Long
    215,00€
    Basispreis
    1,70
    Ask
    × 14,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    244,22€
    Basispreis
    1,49
    Ask
    × 14,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Stufenloser Einstieg, maximale Geschwindigkeit von 230 Kilometern pro Stunde

    Die Bahn hat 79 der neuen Züge bestellt. Die ersten vier sollen im laufenden Jahr in Dienst gestellt werden, 2026 sollen neun weitere Züge folgen. Das Besondere an den Fahrzeugen ist der stufenlose Einstieg - das "L" im Namen steht der Bahn zufolge für "Low Floor".

    Der ICE L soll die alten Intercity-1-Züge ablösen und erinnert auch optisch eher an einen IC als an einen ICE. Die Züge sind mit bis zu 230 Kilometer pro Stunde unterwegs - also nicht so schnell wie andere ICE./nif/DP/mis

    Siemens

    -1,16 %
    +8,13 %
    +2,59 %
    +7,36 %
    +46,37 %
    +117,84 %
    +120,72 %
    +156,85 %
    +190,87 %
    ISIN:DE0007236101WKN:723610

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 229,0 auf Tradegate (11. August 2025, 13:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +8,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 184,24 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 226,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von -19,58 %/+10,85 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bahn ICE L hat Zulassung für Deutschland erhalten Der lange erwartete neue Fernverkehrszug ICE L hat nach Angaben der Deutschen Bahn die Zulassung für den Betrieb in Deutschland erhalten. "Damit kann der neue Fernverkehrszug wie zuletzt geplant Ende des Jahres in den Fahrgasteinsatz gehen", teilte …