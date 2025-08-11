American Tungsten stellt Update hinsichtlich des Fortschritts der Standortsanierung und Zusammenarbeit mit Bundesbehörden bereit

Vancouver, BC, 11. August 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE: TUNG) (OTCQB: DEMRF) (FWB: RK9) („American Tungsten“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update hinsichtlich der laufenden Vorbereitungen für den Produktionsbeginn auf seinem Wolframprojekt IMA sowie hinsichtlich seiner aktiven Zusammenarbeit mit bedeutsamen Bundesbehörden bereitzustellen.

Das Team hat beträchtliche Fortschritte bei der Vorbereitung des Standorts für einen sicheren Zugang sowie bei der Sanierung der bestehenden Infrastruktur zur Unterstützung der zukünftigen Exploration und Erschließung der Untertagemine verzeichnet. Die Crews haben den Portalbereich auf der Null-Sohle der Mine eingeebnet, altes Holz entfernt und Schutt von der alten Mineninfrastruktur beseitigt. Die Zufahrtsstraße wurde verbessert und Sicherheitsbermen errichtet, um die Stabilität und das sichere Passieren von schweren Geräten und Arbeitskräften zu gewährleisten. Der Portalstollen und der erste Untertage-Zugangsstollen werden zurzeit saniert, um einen sicheren Zugang zu den bestehenden Untertageanlagen zu gewährleisten. Dies dient der Vorbereitung weiterer Untertage-Explorationen, einschließlich mindestens 6.000 ft an Untertage-Diamantbohrungen.

Abbildung 1: Historischer Portaleingang zur Null-Sohle bei IMA

Abbildung 2: Straßensanierung bis zur Null-Sohle bei IMA

Foto 3: Sanierter Portaleingang zum Stollen der Null-Sohle mit den ersten installierten Holzkonstruktionen

Darüber hinaus arbeitet American Tungsten weiterhin eng mit mehreren Bundesbehörden zusammen, einschließlich des Verteidigungsministeriums (DOD), des Energieministeriums (DOE), der Defense Logistics Agency (DLA), DARPA-E, der Export-Import Bank (EXIM) und der Industrial Base Policy (IBP). Das Unternehmen arbeitet aktiv daran, seine strategischen Ziele auf landesweite Initiativen hinsichtlich der Ressourcensicherheit und der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette für kritische Mineralien auszurichten. Das Unternehmen wird im September als registriertes Unternehmensmitglied beim Symposium des Defense Industrial Base Consortium (DIBC) in Philadelphia, PA, vertreten sein.