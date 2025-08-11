    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2025 (FOTO)

    Wiesbaden (ots) - Die Beitragseinnahmen der R+V Versicherung sind im ersten
    Halbjahr 2025 um knapp 10 Prozent auf mehr als 10 Milliarden Euro gestiegen. Für
    das Gesamtjahr peilt der genossenschaftliche Versicherer ein Wachstum deutlich
    oberhalb des Vorjahres an.

    Die R+V Gruppe hat ihren Umsatz in der deutschen Erstversicherung in den ersten
    sechs Monaten des laufenden Jahres auf 10,1 Milliarden Euro gesteigert. Das
    entspricht einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 9,2 Prozent.Bessere Aussichten
    für die Wirtschaft, das aktuelle Zinsumfeld und eine sinkende Inflation wirken
    sich auch auf die Geschäftsentwicklung der R+V positiv aus. "Die Talsohle
    scheint durchschritten", freut sich R+V-Vorstandsvorsitzender Norbert Rollinger.
    Für 2025 zeigt sich der R+V-Chef ebenfalls optimistisch: "Für das Gesamtjahr
    gehen wir davon aus, die positive Entwicklung des ersten Halbjahres fortzusetzen
    und deutlich oberhalb des Vorjahres zu wachsen." Im Geschäftsjahr 2024 lag das
    Wachstum in der Erstversicherung bei 2,8 Prozent.

    Deutliches Plus bei Einmalbeiträgen

    Besonderen Anteil an der positiven Halbjahresbilanz des Versicherers der
    genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken hat die Lebens-
    und Pensionsversicherung. Hier legte die R+V um 11,7 Prozent auf 4,3 Milliarden
    Euro zu. Nach einem rückläufigen ersten Halbjahr 2024 und einem stagnierenden
    Gesamtjahr 2024 ist damit die Trendumkehr geschafft. Die laufenden Beiträge
    wuchsen um 1,0 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro, die Einmalbeiträge verzeichneten
    einen Anstieg um 28,4 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Die R+V profitierte von
    der marktweit erhöhten Nachfrage der Menschen nach Produkten, die eine
    attraktive Rendite in Kombination mit Sicherheit bieten. Besonders positiv
    entwickelte sich daher das Beitragsvolumen bei den Neuen Garantien, das um 30,8
    Prozent auf 858 Millionen Euro zulegte. Auch das fondsgebundene Geschäft
    verzeichnete einen deutlichen Zuwachs von 30,2 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.

    Gesundheitsversicherung setzt Wachstumskurs fort

    Die R+V Krankenversicherung setzte ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2025
    fort. Die Beiträge legten um 7,6 Prozent auf 523 Millionen Euro zu. Dazu trugen
    sowohl die Voll- als auch die Zusatzversicherungen bei. Die
    Gesundheitsversicherung der R+V ist damit auf gutem Weg, bereits in diesem Jahr
    die Eine-Milliarde-Euro-Beitragsmarke zu überschreiten - ein Jahr früher als
    geplant. Alle Geschäftsfelder verzeichneten in den ersten sechs Monaten des
    laufenden Geschäftsjahres gleichermaßen Zuwächse. Die Kundenzahl der R+V
    Krankenversicherung konnte um 7,0 Prozent auf insgesamt mehr als 1,8 Millionen
    versicherte Personen gesteigert werden.

    Schaden-/Unfallversicherung legt in allen Sparten zu

    In der Schaden- und Unfallversicherung steigerte die R+V ihren Umsatz um 7,4
    Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. In ihrer größten Sparte, der Kfz-Versicherung,
    verzeichneten die Beiträge einen Zuwachs von 10,5 Prozent auf 2,3 Milliarden
    Euro. Die R+V ist mit rund fünf Millionen versicherten Fahrzeugen der
    drittgrößte Kfz-Versicherer auf dem deutschen Markt. Eine Herausforderung
    bleiben die weiterhin hohen Kosten für Reparaturen, die die gesamte Branche
    belasten.

    Im Firmenkundengeschäft steigerte die R+V den Umsatz um 5,9 Prozent auf 1,7
    Milliarden Euro. Auch im Privatkundengeschäft wuchsen die Beiträge um 5,3
    Prozent auf 900 Millionen Euro.

    Pressekontakt:

    Tanja Heeren
    Konzern-Kommunikation
    Raiffeisenplatz 1
    65189 Wiesbaden
    Tel.: 0611 533-6712
    E-Mail: mailto:tanja.heeren@ruv.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/61791/6094132
    OTS: R+V Versicherung AG




