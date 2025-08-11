R+V
Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2025 (FOTO)
Wiesbaden (ots) - Die Beitragseinnahmen der R+V Versicherung sind im ersten
Halbjahr 2025 um knapp 10 Prozent auf mehr als 10 Milliarden Euro gestiegen. Für
das Gesamtjahr peilt der genossenschaftliche Versicherer ein Wachstum deutlich
oberhalb des Vorjahres an.
Die R+V Gruppe hat ihren Umsatz in der deutschen Erstversicherung in den ersten
sechs Monaten des laufenden Jahres auf 10,1 Milliarden Euro gesteigert. Das
entspricht einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 9,2 Prozent.Bessere Aussichten
für die Wirtschaft, das aktuelle Zinsumfeld und eine sinkende Inflation wirken
sich auch auf die Geschäftsentwicklung der R+V positiv aus. "Die Talsohle
scheint durchschritten", freut sich R+V-Vorstandsvorsitzender Norbert Rollinger.
Für 2025 zeigt sich der R+V-Chef ebenfalls optimistisch: "Für das Gesamtjahr
gehen wir davon aus, die positive Entwicklung des ersten Halbjahres fortzusetzen
und deutlich oberhalb des Vorjahres zu wachsen." Im Geschäftsjahr 2024 lag das
Wachstum in der Erstversicherung bei 2,8 Prozent.
Deutliches Plus bei Einmalbeiträgen
Besonderen Anteil an der positiven Halbjahresbilanz des Versicherers der
genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken hat die Lebens-
und Pensionsversicherung. Hier legte die R+V um 11,7 Prozent auf 4,3 Milliarden
Euro zu. Nach einem rückläufigen ersten Halbjahr 2024 und einem stagnierenden
Gesamtjahr 2024 ist damit die Trendumkehr geschafft. Die laufenden Beiträge
wuchsen um 1,0 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro, die Einmalbeiträge verzeichneten
einen Anstieg um 28,4 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Die R+V profitierte von
der marktweit erhöhten Nachfrage der Menschen nach Produkten, die eine
attraktive Rendite in Kombination mit Sicherheit bieten. Besonders positiv
entwickelte sich daher das Beitragsvolumen bei den Neuen Garantien, das um 30,8
Prozent auf 858 Millionen Euro zulegte. Auch das fondsgebundene Geschäft
verzeichnete einen deutlichen Zuwachs von 30,2 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.
Gesundheitsversicherung setzt Wachstumskurs fort
Die R+V Krankenversicherung setzte ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2025
fort. Die Beiträge legten um 7,6 Prozent auf 523 Millionen Euro zu. Dazu trugen
sowohl die Voll- als auch die Zusatzversicherungen bei. Die
Gesundheitsversicherung der R+V ist damit auf gutem Weg, bereits in diesem Jahr
die Eine-Milliarde-Euro-Beitragsmarke zu überschreiten - ein Jahr früher als
geplant. Alle Geschäftsfelder verzeichneten in den ersten sechs Monaten des
laufenden Geschäftsjahres gleichermaßen Zuwächse. Die Kundenzahl der R+V
Krankenversicherung konnte um 7,0 Prozent auf insgesamt mehr als 1,8 Millionen
versicherte Personen gesteigert werden.
Schaden-/Unfallversicherung legt in allen Sparten zu
In der Schaden- und Unfallversicherung steigerte die R+V ihren Umsatz um 7,4
Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. In ihrer größten Sparte, der Kfz-Versicherung,
verzeichneten die Beiträge einen Zuwachs von 10,5 Prozent auf 2,3 Milliarden
Euro. Die R+V ist mit rund fünf Millionen versicherten Fahrzeugen der
drittgrößte Kfz-Versicherer auf dem deutschen Markt. Eine Herausforderung
bleiben die weiterhin hohen Kosten für Reparaturen, die die gesamte Branche
belasten.
Im Firmenkundengeschäft steigerte die R+V den Umsatz um 5,9 Prozent auf 1,7
Milliarden Euro. Auch im Privatkundengeschäft wuchsen die Beiträge um 5,3
Prozent auf 900 Millionen Euro.
Pressekontakt:
Tanja Heeren
Konzern-Kommunikation
Raiffeisenplatz 1
65189 Wiesbaden
Tel.: 0611 533-6712
E-Mail: mailto:tanja.heeren@ruv.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/61791/6094132
OTS: R+V Versicherung AG
