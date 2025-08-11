PORR bringt die Linien 108 und 104 auf Schiene

Wien/Warschau, 11.08.2025 – Die PORR hat vom polnischen Eisenbahninfrastrukturbetreiber PKP PLK gleich zwei Großaufträge erhalten. Konkret geht es um die Erneuerung der Bahnlinie 108 zwischen Jasło und Nowy Zagórz sowie Bahnlinie 104 zwischen Rabka Zaryte und Fornale – Aufträge mit einem Gesamtwert von über EUR 532 Mio. (ca. PLN 2,27 Mrd.). Die geplanten Arbeiten werden maßgeblich zur Verbesserung der Verkehrverbindungen in Südostpolen beitragen.

„Der polnische Bahnbau zählt zu den dynamischsten in Europa. Wir freuen uns, mit unserer technischen Expertise einen wichtigen Beitrag zur Modernisierung der Schiene zu leisten – insbesondere nun, was die Erschließung der Verkehrsverbindungen im Südosten und die Stärkung der Infrastruktur nahe der Grenze angeht“, betont Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR.

Die PORR S.A. ging im Vergabeverfahren rund um Bahnlinie 108 mit der Höchstpunktezahl hervor und sicherte sich den Auftrag für die Planungsleistungen inklusive Signaltechnik und Telekommunikation sowie für die gesamte Bauausführung. Ziel ist eine ganzheitliche Modernisierung der Eisenbahninfrastruktur in Richtung des Bieszczady-Gebirges. Der Auftrag beläuft sich auf EUR 400 Mio. (PLN 1,7 Mrd.).

Linie 108: Wichtiger Schritt für die Region Bieszczady

Neben der Erneuerung des Streckenabschnitts Jasło–Nowy Zagórz wird die PORR dort die technische und bauliche Infrastruktur umfassend modernisieren: Insgesamt werden auf einer Strecke von 80 km 18 Bahnhöfe und Haltepunkte modernisiert und sechs neue Haltepunkte geschaffen, 78 Weichen erneuert und 80 Bahnübergänge umgebaut. Alle neuen Infrastrukturkomponenten werden barrierefrei gestaltet. „Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt für die nachhaltige Entwicklung der Region Bieszczady“, so Strauss.

Highlight des Projekts ist die lang erwartete Tieferlegung der Gleise im Stadtgebiet von Krosno. Dabei wird die PORR in offener Bauweise einen 1.650 m langen Tunnel errichten – rund 330 m davon in Deckelbauweise. Zusätzlich entstehen im Zuge der Modernisierung drei Eisenbahntunnel und drei Straßenviadukte. Die geplante Bauzeit beträgt rund 44 Monate, die ersten Züge sollen bereits Ende 2028 über die neue Strecke rollen.

Linie 104: Mit 120 km/h durch die Region Małopolska

Gemeinsam mit Partner Trakcja System Sp. z o.o. hat die PORR zeitgleich auch einen zweiten Auftrag von PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. erhalten: Die Modernisierung der Bahnlinie 104 zwischen Rabka Zaryte und Fornale soll den Verkehr in der Region Małopolska effizienter gestalten, die Fahrzeiten nach Zakopane und Nowy Sącz verkürzen und die Verkehrsanbindung zwischen Polen und der Slowakei verbessern. Die neu gebauten Gleisanlagen werden Zuggeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h ermöglichen. Zum Auftrag gehören auch die Elektrifizierung der Bahnstrecke, der Bau von Bahnsteigen an den Haltestellen in Raba Niżna und Mszana Dolna Marki sowie am Bahnhof Mszana Dolna.

Auf 15 km umfasst der Abschnitt ganze 66 Ingenieurbauwerke, darunter neun Eisenbahn- und vier Straßenbrücken, fünf Viadukte und eine Unterführung am Bahnhof Mszana Dolna. Elf Bahnübergänge werden modernisiert, um die Verkehrssicherheit zu verbessern. Bis zu 16 bestehende Bahnübergänge werden ersetzt, beispielsweise durch ein System paralleler Straßen, um auch den Verkehrsfluss entlang der Eisenbahnstrecke zu verbessern.

Die Baustelle auf dem Abschnitt Rabka Zaryte – Mszana Dolna wird dabei vom bisherigen Auftragnehmer übernommen. Beim restlichen Teil der Strecke wird zunächst mit dem Rückbau der bestehenden Eisenbahninfrastruktur begonnen. Im dritten Quartal 2027 werden die Arbeiten nach 24 Monaten fertiggestellt sein.

Alle Daten und Fakten auf einen Blick: Bahnlinie 108

Projektart: Modernisierung der Bahnverbindung 108 zwischen Jasło und Nowy Zagórz Leistungsumfang: Design & Build: Modernisierung von 80 km Bahnstrecke inkl. Gleisoberbau, Tunnel- und Viaduktbau, 18 Bahnhofsmodernisierungen, sechs neue Haltepunkte, Erneuerung der Signal-, Energie- und Telekommunikationstechnik, Umweltmaßnahmen, Untergrundverstärkung sowie barrierefreie Fahrgastinfrastruktur. Auftraggeberin: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Auftragnehmerin: PORR S.A. Projektdauer: 44 Monate Auftragsvolumen: EUR 400 Mio. (PLN 1,7 Mrd.)

Alle Daten und Fakten auf einen Blick: Bahnlinie 104

Projektart: Modernisierung der Bahnverbindung 104 zwischen Rabka Zaryte und Fornale Leistungsumfang: Design & Build: 15 km Bahnstrecke mit 13 Straßenbrücken, fünf Viadukten und eine Unterführung. Modernisierung von elf und Ersatz von 16 Bahnübergängen. Auftraggeberin: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Auftragnehmerin: Konsortium aus PORR S.A. (federführend) und Trakcja System Sp. z o.o. Projektdauer: 24 Monate Auftragsvolumen: EUR 132 Mio. (PLN 567 Mio.) – PORR-Anteil rund 90,5 %

Foto:

Unterzeichnung des Auftrags für Linie 104 (v.li.): Mateusz Wanat – PKP PLK S.A., Jan Chmiel - PORR S.A. PORR

Unterzeichnung des Auftrags für Linie 108 (v.li.): Mateusz Wanat – PKP PLK S.A., Siegfried Weindok - PORR S.A. PORR

Über die PORR Group

Innovationskraft für Spitzenleistungen – dafür steht die PORR seit inzwischen über 150 Jahren. Sie ist mit ca. 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Produktionsleistung von rund EUR 6,7 Mrd. (Geschäftsjahr 2024) eines der größten österreichischen Bauunternehmen und gehört zu den Top-Playern in Europa. Als Full-Service-Providerin bietet die PORR alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der Fokus liegt auf den Heimmärkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien. In ausgewählten internationalen Projektmärkten wie in Norwegen, UK und Katar ist die PORR ebenfalls tätig. Die PORR Aktie ist im prime market Segment der Wiener Börse gelistet (ISIN: AT0000609607).

Weitere Infos: www.porr-group.com

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Melanie Manner

Pressesprecherin

PORR AG

T +43 50 626 5867

comms@porr-group.com

Marta Czerwińska

Pressesprecherin

PORR S.A.

T +48 501 437 812

marta.czerwinska@porr.pl

Die PORR Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 30,05EUR auf Tradegate (11. August 2025, 13:12 Uhr) gehandelt.