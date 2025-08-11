Turtlebrace ist jetzt über SPS und in Hanger Clinics in den gesamten USA erhältlich.

Turtlebrace hat es sich zur Aufgabe gemacht, Orthesen zu entwickeln, die weit über die reine Funktion hinausgehen: sie verändern das tägliche Leben derjenigen, die sie nutzen. Alle Produkte werden sorgfältig hergestellt, um eine individuelle Lösung zu bieten, welche eine wirksame Ruhigstellung und einen lang anhaltenden Komfort gewährleistet.

MONTRÉAL, 11. August 2025 /PRNewswire/ -- Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass Turtlebrace ab sofort über SPS, den größten Anbieter von Orthesen- und Prothesenkomponenten in den Vereinigten Staaten, erhältlich sein wird. Im Rahmen der Vereinbarung werden die Handgelenks-, Knöchel-, Ellbogen- und Fingerorthesen von Turtlebrace auch den Ärzten der Hanger Clinic zur Verfügung stehen, um Patienten, die von der Verwendung dieser Geräte profitieren könnten, zu behandeln.

„Diese neue Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein, um den Zugang zu unseren wiederverformbaren, wasserfesten und leichten Orthesenprodukten für Patienten, die sie benötigen, zu erweitern", sagte Turtlebrace-Entwickler Serge-Eric Blais. „Es ist ein großer Schritt in Richtung der Mission unseres Unternehmens, so vielen Menschen wie möglich mit Lösungen zu helfen, die sie wieder in ihr normales Leben zurückbringen."

Dank der schnellen und flexiblen Formgebung von Turtlebrace können Mediziner Rehabilitationsprotokolle verfeinern sowie optimieren und neue Strategien erforschen. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht ihnen, den Fortschritt des Patienten während der gesamten Behandlung zu verfolgen und gleichzeitig eine schlanke, bequeme Orthese anzubieten.

Turtlebrace verwendet für die Herstellung von Orthesen auch umweltfreundliches Thermoplast – ein Material, das nach Gebrauch zu 100 % kompostierbar ist. Außerdem minimieren sie die Verpackung, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Informationen zu Turtlebrace

Bei Turtlebrace steht der Mensch im Mittelpunkt unseres Handelns. Unsere Lösungen sind so hergestellt, dass sie die Arbeit der Mediziner vereinfachen und Vertrauen schaffen, während sie gleichzeitig den Anwendern mehr Komfort sowie eine bessere Lebensqualität bieten – jeden Tag. Durch die Kombination modernster Technologie mit einem patientenorientierten Ansatz setzen wir uns dafür ein, die Branche in eine neue Ära von verbessertem Komfort, Funktionalität und Barrierefreiheit zu führen.

Um weitere Informationen zu Turtlebrace und deren Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte https://turtlebrace.co/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2746886/Turtlebrace_Turtlebrace_is_now_available_through_SPS_and_at_Hang.jpg

Medienkontakt: Reuben Pajemolin, rpajemolin@turtlebrace.co

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/turtlebrace-ist-jetzt-uber-sps-und-in-hanger-clinics-in-den-gesamten-usa-erhaltlich-302525857.html