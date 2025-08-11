17 0 Kommentare EDAG: Halbjahreszahlen & Prognose-Update 2025!

Die EDAG Engineering Group AG steht vor großen Herausforderungen im Jahr 2025. Mit einem Umsatz von 366,7 Millionen Euro und einem negativen EBIT von 7,6 Millionen Euro zeigt sich die angespannte Lage. Ein schwaches Marktumfeld in der Automobilindustrie belastet das Ergebnis nach Steuern mit -10,2 Millionen Euro. Um gegenzusteuern, plant die Konzernleitung umfassende Restrukturierungsmaßnahmen. Die Umsatzprognose wurde gesenkt, und der vollständige Finanzbericht wird am 28. August 2025 erwartet.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

