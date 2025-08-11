EDAG: Halbjahreszahlen & Prognose-Update 2025!
Die EDAG Engineering Group AG steht vor großen Herausforderungen im Jahr 2025. Mit einem Umsatz von 366,7 Millionen Euro und einem negativen EBIT von 7,6 Millionen Euro zeigt sich die angespannte Lage. Ein schwaches Marktumfeld in der Automobilindustrie belastet das Ergebnis nach Steuern mit -10,2 Millionen Euro. Um gegenzusteuern, plant die Konzernleitung umfassende Restrukturierungsmaßnahmen. Die Umsatzprognose wurde gesenkt, und der vollständige Finanzbericht wird am 28. August 2025 erwartet.
- EDAG Engineering Group AG hat im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 366,7 Millionen Euro erzielt.
- Das bereinigte EBIT betrug -7,6 Millionen Euro, was einer Marge von -2,1 Prozent entspricht.
- Das Ergebnis nach Steuern lag bei -10,2 Millionen Euro, bedingt durch ein schwaches Marktumfeld in der Automobilindustrie.
- Die Konzernleitung hat Restrukturierungsmaßnahmen im Umfang von rund 30 Millionen Euro beschlossen, um Produktivität und Effizienz zu steigern.
- Die Umsatzprognose für 2025 wurde auf einen Rückgang von bis zu 15 Prozent angepasst, die bereinigte EBIT-Marge wird nun bei bis zu -3 Prozent erwartet.
- Der vollständige Finanzbericht für das erste Halbjahr 2025 wird am 28. August 2025 veröffentlicht.
