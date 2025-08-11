Bundesregierung muss der Krise des Luftverkehrsstandortes Deutschland Priorität einräumen

Berlin (ots) - Die Erholung des Luftverkehrs in Deutschland ist aufgrund derüberhohen staatlich veranlassten Kosten im ersten Halbjahr 2025 nahezu zumErliegen gekommen. Während in den anderen europäischen Ländern im Durchschnittbereits wesentlich mehr geflogen wird als vor der Pandemie, liegt diePassagierzahl an den deutschen Flughäfen mit 99,4 Millionen noch immer 15,8Prozent unter dem Niveau von 2019. In der ersten Jahreshälfte brach das Wachstumauf gerade einmal 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein. Im Vorjahrwar die Passagierzahl noch um 10 Prozent gestiegen. Damit liegt Deutschland beider Erholung des Luftverkehrs nach Corona auf Rang 28 von 31 europäischenLändern.Grund für diese Entwicklung: Allein in diesem Jahr steigen die Belastungen fürden Luftverkehrsstandort Deutschland aufgrund staatlich veranlasster Kosten umrund 1,1 Milliarden Euro auf insgesamt rund 4,4 Milliarden Euro. "Die Folgensehen wir an nahezu jedem Flughafen in Deutschland: Airlines ziehen ihreFlugzeuge ab und setzen sie in anderen europäischen Ländern mit einemwettbewerbsfähigen Kostenniveau ein. Angesichts dieser alarmierenden Entwicklungist es unerlässlich, dass die Bundesregierung der Krise desLuftverkehrsstandortes Deutschland Priorität einräumt", betonte der Präsidentdes Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Jens Bischof,anlässlich der Vorstellung der Halbjahreszahlen der Branche.Anders als im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vorgesehen, enthält derHaushaltsentwurf für das Jahr 2026 keine Entlastung bei Steuern und Gebühren fürFlüge ab Deutschland. "Die Rücknahme der jüngsten Erhöhung der Luftverkehrsteuervon Mai 2024 wäre ein erstes Signal gewesen, damit die Fluggesellschaftenzurückkehren", sagte Bischof und appellierte an die Bundesregierung: "Es isthöchste Zeit gegenzusteuern. Noch ist es nicht zu spät, dass EuropasWirtschaftsnation Nummer 1 auch bei der Luftverkehrsanbindung wieder einenSpitzenplatz erreicht. Hier lässt sich mit vergleichsweise geringen Mitteln dasvon der Bundesregierung gewünschte Wachstum entfesseln."Nach einer neuen Erhebung des Verbands ist die Zahl der in Deutschlandstationierten Flugzeuge der europäischen Punkt-zu-Punkt-Airlines von 190 im Jahr2019 auf 130 im Jahr 2025 zurückgegangen. Die Folge der Flottenverlagerung inAusland ist nicht nur ein Verlust an Konnektivität, also der internationalenAnbindung der deutschen Flughäfen - sondern auch ein direkter Milliardenschadenfür die Volkswirtschaft. Jedes in Deutschland stationierte Flugzeug entsprichteinem mittelständischen Betrieb: es sichert rund 170 Arbeitsplätze und trägt miteiner jährlichen Wertschöpfung von rund 70 Millionen Euro zum