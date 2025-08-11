Staatlich veranlasste Kosten würgen Erholung des Luftverkehrs in Deutschland ab / BDL-Präsident Bischof
Bundesregierung muss der Krise des Luftverkehrsstandortes Deutschland Priorität einräumen
Berlin (ots) - Die Erholung des Luftverkehrs in Deutschland ist aufgrund der
überhohen staatlich veranlassten Kosten im ersten Halbjahr 2025 nahezu zum
Erliegen gekommen. Während in den anderen europäischen Ländern im Durchschnitt
bereits wesentlich mehr geflogen wird als vor der Pandemie, liegt die
Passagierzahl an den deutschen Flughäfen mit 99,4 Millionen noch immer 15,8
Prozent unter dem Niveau von 2019. In der ersten Jahreshälfte brach das Wachstum
auf gerade einmal 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein. Im Vorjahr
war die Passagierzahl noch um 10 Prozent gestiegen. Damit liegt Deutschland bei
der Erholung des Luftverkehrs nach Corona auf Rang 28 von 31 europäischen
Ländern.
Grund für diese Entwicklung: Allein in diesem Jahr steigen die Belastungen für
den Luftverkehrsstandort Deutschland aufgrund staatlich veranlasster Kosten um
rund 1,1 Milliarden Euro auf insgesamt rund 4,4 Milliarden Euro. "Die Folgen
sehen wir an nahezu jedem Flughafen in Deutschland: Airlines ziehen ihre
Flugzeuge ab und setzen sie in anderen europäischen Ländern mit einem
wettbewerbsfähigen Kostenniveau ein. Angesichts dieser alarmierenden Entwicklung
ist es unerlässlich, dass die Bundesregierung der Krise des
Luftverkehrsstandortes Deutschland Priorität einräumt", betonte der Präsident
des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Jens Bischof,
anlässlich der Vorstellung der Halbjahreszahlen der Branche.
Anders als im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vorgesehen, enthält der
Haushaltsentwurf für das Jahr 2026 keine Entlastung bei Steuern und Gebühren für
Flüge ab Deutschland. "Die Rücknahme der jüngsten Erhöhung der Luftverkehrsteuer
von Mai 2024 wäre ein erstes Signal gewesen, damit die Fluggesellschaften
zurückkehren", sagte Bischof und appellierte an die Bundesregierung: "Es ist
höchste Zeit gegenzusteuern. Noch ist es nicht zu spät, dass Europas
Wirtschaftsnation Nummer 1 auch bei der Luftverkehrsanbindung wieder einen
Spitzenplatz erreicht. Hier lässt sich mit vergleichsweise geringen Mitteln das
von der Bundesregierung gewünschte Wachstum entfesseln."
Nach einer neuen Erhebung des Verbands ist die Zahl der in Deutschland
stationierten Flugzeuge der europäischen Punkt-zu-Punkt-Airlines von 190 im Jahr
2019 auf 130 im Jahr 2025 zurückgegangen. Die Folge der Flottenverlagerung in
Ausland ist nicht nur ein Verlust an Konnektivität, also der internationalen
Anbindung der deutschen Flughäfen - sondern auch ein direkter Milliardenschaden
für die Volkswirtschaft. Jedes in Deutschland stationierte Flugzeug entspricht
einem mittelständischen Betrieb: es sichert rund 170 Arbeitsplätze und trägt mit
einer jährlichen Wertschöpfung von rund 70 Millionen Euro zum
