    Staatlich veranlasste Kosten würgen Erholung des Luftverkehrs in Deutschland ab / BDL-Präsident Bischof

    Bundesregierung muss der Krise des Luftverkehrsstandortes Deutschland Priorität einräumen

    Berlin (ots) - Die Erholung des Luftverkehrs in Deutschland ist aufgrund der
    überhohen staatlich veranlassten Kosten im ersten Halbjahr 2025 nahezu zum
    Erliegen gekommen. Während in den anderen europäischen Ländern im Durchschnitt
    bereits wesentlich mehr geflogen wird als vor der Pandemie, liegt die
    Passagierzahl an den deutschen Flughäfen mit 99,4 Millionen noch immer 15,8
    Prozent unter dem Niveau von 2019. In der ersten Jahreshälfte brach das Wachstum
    auf gerade einmal 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein. Im Vorjahr
    war die Passagierzahl noch um 10 Prozent gestiegen. Damit liegt Deutschland bei
    der Erholung des Luftverkehrs nach Corona auf Rang 28 von 31 europäischen
    Ländern.

    Grund für diese Entwicklung: Allein in diesem Jahr steigen die Belastungen für
    den Luftverkehrsstandort Deutschland aufgrund staatlich veranlasster Kosten um
    rund 1,1 Milliarden Euro auf insgesamt rund 4,4 Milliarden Euro. "Die Folgen
    sehen wir an nahezu jedem Flughafen in Deutschland: Airlines ziehen ihre
    Flugzeuge ab und setzen sie in anderen europäischen Ländern mit einem
    wettbewerbsfähigen Kostenniveau ein. Angesichts dieser alarmierenden Entwicklung
    ist es unerlässlich, dass die Bundesregierung der Krise des
    Luftverkehrsstandortes Deutschland Priorität einräumt", betonte der Präsident
    des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Jens Bischof,
    anlässlich der Vorstellung der Halbjahreszahlen der Branche.

    Anders als im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vorgesehen, enthält der
    Haushaltsentwurf für das Jahr 2026 keine Entlastung bei Steuern und Gebühren für
    Flüge ab Deutschland. "Die Rücknahme der jüngsten Erhöhung der Luftverkehrsteuer
    von Mai 2024 wäre ein erstes Signal gewesen, damit die Fluggesellschaften
    zurückkehren", sagte Bischof und appellierte an die Bundesregierung: "Es ist
    höchste Zeit gegenzusteuern. Noch ist es nicht zu spät, dass Europas
    Wirtschaftsnation Nummer 1 auch bei der Luftverkehrsanbindung wieder einen
    Spitzenplatz erreicht. Hier lässt sich mit vergleichsweise geringen Mitteln das
    von der Bundesregierung gewünschte Wachstum entfesseln."

    Nach einer neuen Erhebung des Verbands ist die Zahl der in Deutschland
    stationierten Flugzeuge der europäischen Punkt-zu-Punkt-Airlines von 190 im Jahr
    2019 auf 130 im Jahr 2025 zurückgegangen. Die Folge der Flottenverlagerung in
    Ausland ist nicht nur ein Verlust an Konnektivität, also der internationalen
    Anbindung der deutschen Flughäfen - sondern auch ein direkter Milliardenschaden
    für die Volkswirtschaft. Jedes in Deutschland stationierte Flugzeug entspricht
    einem mittelständischen Betrieb: es sichert rund 170 Arbeitsplätze und trägt mit
    einer jährlichen Wertschöpfung von rund 70 Millionen Euro zum
