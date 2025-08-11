Barrick Mining: Produktion gesunken, Aktie fällt

Die Preise von Gold haben in den vergangenen Quartalen kontinuierlich Rekordhöhen erreicht, da Unsicherheiten über die Zollpläne von US-Präsident Donald Trump und geopolitische Spannungen, die Inflation anheizen und das Wirtschaftswachstum bremsen könnten, die Flucht in Gold als sicheren Hafen verstärkten.

Der durchschnittliche Goldpreis lag im zweiten Quartal bei 3.220,58 US-Dollar pro Unze, über 12 Prozent höher als im vorangegangenen Quartal und fast 40 Prozent über dem Niveau des Vorjahres.

Barrick gab an, dass der durchschnittlich realisierte Goldpreis im Berichtsquartal auf 3.295 US-Dollar pro Unze gestiegen sei, nach 2.344 US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Die Produktion sank jedoch im Quartal auf 797.000 Unzen nach 948.000 Unzen im Vorjahr.

Die Aktien des Unternehmens fielen im vorbörslichen Handel um fast 4 Prozent, belastet durch einen Goldpreisrückgang von mehr als 1 Prozent am Montag, der auch andere Bergbauunternehmen nach unten zog.

Barrick musste Mitte Januar seine Aktivitäten einstellen, nachdem die militärisch geführte Regierung Malis den Export für zwei Monate blockiert, einige Führungskräfte inhaftiert und drei Tonnen Goldbarren beschlagnahmt hatte. Das Unternehmen leitete daraufhin ein Schiedsverfahren bei der Weltbank ein, um den Streit beizulegen.

Während Bohrungen und andere Abbauaktivitäten noch nicht begonnen haben, wurde der Betrieb der Verarbeitungsanlage, die Erze zu Gold verarbeitet, am 7. Juli laut Quellen von Reuters wieder aufgenommen.

Für 2025 erwartet Barrick weiterhin eine Gesamtgoldproduktion zwischen 3,15 und 3,50 Millionen Unzen.

Im Berichtsquartal kaufte das Unternehmen im Rahmen seines im Februar angekündigten Rückkaufprogramms 13,5 Millionen Aktien zurück.

Bereinigt erzielte Barrick im zweiten Quartal einen Gewinn von 0,47 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die durchschnittliche Analystenerwartung von 45 Cent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

