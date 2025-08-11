    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBarrick Mining Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Barrick Mining Corporation

    Quartalszahlen

    769 Aufrufe 769 0 Kommentare 0 Kommentare

    Barrick Mining: Produktion gesunken, Aktie fällt

    Barrick Mining übertraf am Montag mit seinem Gewinn im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten, da ein Anstieg der Goldpreise dem Bergbauunternehmen half, Produktionsrückgänge auszugleichen.

    Für Sie zusammengefasst
    Quartalszahlen - Barrick Mining: Produktion gesunken, Aktie fällt
    Foto: Barrick Gold Corporation

    Die Preise von Gold haben in den vergangenen Quartalen kontinuierlich Rekordhöhen erreicht, da Unsicherheiten über die Zollpläne von US-Präsident Donald Trump und geopolitische Spannungen, die Inflation anheizen und das Wirtschaftswachstum bremsen könnten, die Flucht in Gold als sicheren Hafen verstärkten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Barrick Mining Corp!
    Long
    21,10€
    Basispreis
    1,44
    Ask
    × 13,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    24,19€
    Basispreis
    1,46
    Ask
    × 13,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Der durchschnittliche Goldpreis lag im zweiten Quartal bei 3.220,58 US-Dollar pro Unze, über 12 Prozent höher als im vorangegangenen Quartal und fast 40 Prozent über dem Niveau des Vorjahres.

    Barrick gab an, dass der durchschnittlich realisierte Goldpreis im Berichtsquartal auf 3.295 US-Dollar pro Unze gestiegen sei, nach 2.344 US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

    Die Produktion sank jedoch im Quartal auf 797.000 Unzen nach 948.000 Unzen im Vorjahr.

    Die Aktien des Unternehmens fielen im vorbörslichen Handel um fast 4 Prozent, belastet durch einen Goldpreisrückgang von mehr als 1 Prozent am Montag, der auch andere Bergbauunternehmen nach unten zog.

    Barrick Mining Corporation

    +0,22 %
    +8,43 %
    +8,91 %
    +20,12 %
    +30,41 %
    ISIN:CA06849F1080WKN:A417GQ

    Barrick musste Mitte Januar seine Aktivitäten einstellen, nachdem die militärisch geführte Regierung Malis den Export für zwei Monate blockiert, einige Führungskräfte inhaftiert und drei Tonnen Goldbarren beschlagnahmt hatte. Das Unternehmen leitete daraufhin ein Schiedsverfahren bei der Weltbank ein, um den Streit beizulegen.

    Während Bohrungen und andere Abbauaktivitäten noch nicht begonnen haben, wurde der Betrieb der Verarbeitungsanlage, die Erze zu Gold verarbeitet, am 7. Juli laut Quellen von Reuters wieder aufgenommen.

    Für 2025 erwartet Barrick weiterhin eine Gesamtgoldproduktion zwischen 3,15 und 3,50 Millionen Unzen.
    Im Berichtsquartal kaufte das Unternehmen im Rahmen seines im Februar angekündigten Rückkaufprogramms 13,5 Millionen Aktien zurück.

    Bereinigt erzielte Barrick im zweiten Quartal einen Gewinn von 0,47 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die durchschnittliche Analystenerwartung von 45 Cent.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 20,46$, was einem Rückgang von -12,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Quartalszahlen Barrick Mining: Produktion gesunken, Aktie fällt Barrick Mining übertraf am Montag mit seinem Gewinn im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten, da ein Anstieg der Goldpreise dem Bergbauunternehmen half, Produktionsrückgänge auszugleichen.