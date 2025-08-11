Gilead Sciences nach Kurssprung: Auf diese Marken kommt es jetzt an!

Gilead Sciences hat im zweiten Quartal 2025 solide Geschäftszahlen präsentiert und die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen. Der Gewinn pro Aktie lag bei 2,01 US-Dollar, während der Umsatz mit 7,1 Milliarden US-Dollar ein moderates Wachstum von 2 % verzeichnete. Besonders stark entwickelten sich die HIV-Verkäufe, die um 7 % auf 5,1 Milliarden US-Dollar zulegten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat Gilead die Jahresprognose angehoben und erwartet nun einen Gewinn zwischen 7,95 und 8,25 US-Dollar pro Aktie sowie einen Gesamtumsatz von 28,3 bis 28,7 Milliarden US-Dollar.

Ein entscheidender Wachstumstreiber ist die im Juni 2025 zugelassene halbjährliche HIV-Präventionsinjektion Yeztugo. Dieses neue Produkt stößt auf zunehmende Nachfrage, vor allem dank breiterer Versicherungsunterstützung. Allerdings bestehen noch Unsicherheiten hinsichtlich der langfristigen Erstattung und möglicher Kannibalisierungseffekte bei den bestehenden Tagespräparaten wie Descovy. Zudem wird der Listenpreis von über 28.000 US-Dollar pro Jahr von einigen Marktbeobachtern kritisch gesehen.

Besonders hervorzuheben ist die jüngste Kurszielanhebung durch BofA Securities. Die Bank erhöhte das Kursziel von 126 auf 140 US-Dollar und bestätigte die Kaufempfehlung für die Aktie. Diese Neubewertung basiert auf der Erwartung, dass Gilead im kommenden Jahr weiterhin von seinem starken HIV-Geschäft profitieren wird, wobei Biktarvy eine Schlüsselrolle einnimmt und hohe operative Margen verspricht. Das Kursziel von 140 US-Dollar entspricht einem 15-fachen geschätzten Gewinn pro Aktie für 2026, was die positive Wachstumsperspektive unterstreicht.

Neben BofA haben auch weitere große Institute ihre Kursziele nach oben korrigiert: Morgan Stanley sieht die Aktie bei 143 US-Dollar, Truist Securities bei 127 US-Dollar. Die meisten Analysten bewerten Gilead weiterhin mit „Buy“ oder „Overweight“, was den positiven Konsens in der Marktmeinung widerspiegelt.

Technische Einschätzung:

Am Freitag trieben die positiven Analystenkommentare die Aktie von Gilead Sciences auf ein neues Allzeithoch. Damit könnte die inverse SKS- Struktur aktiviert worden sein und die Anstiegsstrecke in Richtung 137,5US$ wäre der neue Zielbereich für die nächsten Monate.

Ein Rückfall unter das Break-Away-Gap würde die Strecke auf der Zeitachse nach hinten verschieben.

