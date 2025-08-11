Polaris Renewable Energy gibt Einreichung der SO1-Vereinbarung beim Puerto Rico Energy Bureau bekannt

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 11. August 2025 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX: PIF) („Polaris“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass LUMA Energy ServCo, LLC („LUMA“) als autorisierte Vertretung der Puerto Rico Electric Power Authority („PREPA“) am 8. August 2025 die Standard-Angebotsvereinbarung für ein Batteriespeichersystem („SO1-Vereinbarung“) im Rahmen eines formellen Genehmigungsverfahrens beim Puerto Rico Energy Bureau („PREB“) eingereicht hat. Die finale Genehmigung wird voraussichtlich innerhalb eines Zeitraums von 30 bis 90 Tagen nach der Einreichung beim PREB erteilt werden.

Der Abschluss der SO1-Vereinbarung soll zwischen PREPA und Polaris Power US, Inc. („PPUS“), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Polaris, erfolgen.

Die Einreichung der SO1-Vereinbarung ist Teil des sogenannten „Puerto Rico Accelerated Storage Addition Program“ („ASAP“). Dabei handelt es sich um eine strategische Initiative, die darauf abzielt, die Netzzuverlässigkeit auf der gesamten Insel durch den Einsatz von Batteriespeichersystemen im Versorgungsmaßstab („BESS“) als Ergänzung zu den bestehenden Stromerzeugungsanlagen zu verbessern.

In diesem Rahmen wird PPUS als „Ressourcenanbieter“ für die Installation und den Betrieb der BESS verantwortlich zeichnen, während Punta Lima Wind Farm, LLC („PLWF“), eine weitere Tochtergesellschaft von Polaris, auch künftig als „Eigentümerin der Stromerzeugungsanlage“ für den Standort Punta Lima, an dem sich das Speichersystem befinden wird, auftritt.

Nachdem die SO1-Vereinbarung unterzeichnet wurde und das BESS-Projekt abgeschlossen und vollständig in Betrieb ist, hat der Ressourcenanbieter Anspruch auf ein fixes sowie leistungsbezogenes Entgelt, das von der PREPA monatlich als Gegenleistung für die Bereitstellung von Energiespeicherleistungen samt Kapazitäten und Netzunterstützung entrichtet wird. Die SO1-Vereinbarung wurde mit einer BESS-Kapazität von 71,4 MW (2 x 35,7 MW) eingereicht. Polaris ist derzeit neben dem Regulierungsverfahren damit beschäftigt, die technische Machbarkeit einer Kapazitätserweiterung auf 80 MW (2 x 40 MW) zu prüfen. Der Beginn des kommerziellen Betriebs ist für das dritte Quartal 2026 geplant; die SO1-Vereinbarung hat ab dem Datum des kommerziellen Betriebs eine Laufzeit von 20 Jahren.