Börsen Update Europa - 11.08. - FTSE Athex 20 stark +3,19 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 24.145,80 PKT und verliert bisher -0,33 %.
Top-Werte: Commerzbank +2,12 %, Volkswagen (VW) Vz +1,48 %, Münchener Rück +1,17 %
Flop-Werte: Rheinmetall -3,88 %, RWE -2,42 %, Heidelberg Materials -2,29 %
Der MDAX steht bei 31.331,74 PKT und verliert bisher -0,56 %.
Top-Werte: Deutsche Wohnen +1,19 %, LEG Immobilien +1,04 %, RTL Group +0,78 %
Flop-Werte: HelloFresh -3,50 %, Evotec -3,41 %, Redcare Pharmacy -3,36 %
Der TecDAX steht bei 3.767,88 PKT und verliert bisher -0,42 %.
Top-Werte: Kontron +1,39 %, Sartorius Vz. +1,03 %, freenet +0,76 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -3,95 %, SMA Solar Technology -3,67 %, Formycon -3,63 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:52) bei 5.344,16 PKT und fällt um -0,24 %.
Top-Werte: Volkswagen (VW) Vz +1,48 %, Münchener Rück +1,17 %, Koninklijke Ahold Delhaize +1,04 %
Flop-Werte: Rheinmetall -3,88 %, SAFRAN -1,65 %, Hermes International -1,32 %
Der ATX steht bei 4.719,13 PKT und verliert bisher -0,35 %.
Top-Werte: Raiffeisen Bank International +2,10 %, Telekom Austria +1,03 %, OMV +0,39 %
Flop-Werte: Lenzing -3,45 %, EVN -2,19 %, DO & CO -1,64 %
Der SMI bewegt sich bei 11.892,59 PKT und steigt um +0,02 %.
Top-Werte: Novartis +2,22 %, Amrize +0,65 %, Swisscom +0,45 %
Flop-Werte: Sika -1,69 %, CIE Financiere Richemont -1,48 %, Holcim -1,13 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 7.727,51 PKT und fällt um -0,33 %.
Top-Werte: Credit Agricole +0,62 %, Stellantis +0,52 %, BNP Paribas (A) +0,28 %
Flop-Werte: SAFRAN -1,65 %, Teleperformance -1,59 %, Edenred Bearer and /or registered shares -1,42 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.596,48 PKT und fällt um -0,30 %.
Top-Werte: AstraZeneca +0,85 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,35 %, Getinge (B) +0,34 %
Flop-Werte: Sandvik -1,37 %, SSAB Registered (A) -1,09 %, Alfa Laval -1,09 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.170,00 PKT und steigt um +3,19 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +4,52 %, Viohalco +4,00 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,55 %
Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,43 %, Piraeus Port Authority -0,32 %
