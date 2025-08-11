SUESS MicroTec Aktie verliert signifikant - 11.08.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Sie fällt um -3,95 % auf 29,70€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SUESS MicroTec mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -13,18 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -3,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SUESS MicroTec auf -36,78 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,42 % geändert.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,97 % 1 Monat -27,46 % 3 Monate -13,18 % 1 Jahr -44,91 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 569,26 Mio.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der jüngste Abwärtstrend bei Suss Microtec hat sich am Montag fortgesetzt. Mit einem Abschlag von 3,8 Prozent auf 29,70 Euro sackte der Kurs unter der 30-Euro-Marke auf ein erneutes Tief seit April. Die Stimmen zu dem Maschinenbauer, der stark auf …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.