Greenridge Exploration gibt erstes Diamantbohrprogramm auf dem Uranprojekt Carpenter Lake im Athabasca-Becken bekannt

11. August 2025, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. („Greenridge“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FRA: HW3), freut sich, Pläne für ein Diamantbohrprogramm (das „Programm“) bei seinem Projekt Carpenter Lake („Carpenter Lake“ oder das „Konzessionsgebiet“) bekannt zu geben, das sich am südlichen Rand des Athabasca-Beckens im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet. Carpenter Lake umfasst neun Mineralkonzessionen mit einer Fläche von etwa 15.091 ha, die sich zu 60 % im Besitz von Greenridge und zu 40 % im Besitz von Renegade Gold Inc. befinden, wobei Greenridge als Betreiber der Explorationsaktivitäten fungiert. Greenridge kann eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet erwerben, indem es einen Zeitplan von Barzahlungen, Ausgaben von Stammaktien und Explorationsausgaben erfüllt (Details finden Sie in der Pressemitteilung von Greenridge vom 30. Mai 2024 ).

Höhepunkte des Bohrprogramms 2025

- Erschließung von Bohrzielen: Durch die Neuinterpretation und Modellierung historischer geophysikalischer Datensätze und die Integration in die Oberflächenexploration des Unternehmens im Jahr 2024 wurden mehrere vorrangige Zielgebiete für die Phase-1-Bohrungen identifiziert (siehe Abbildung 1).

- Eigenschaften von im Grundgebirge lagerndem Uran: Die für die Bohrungen ausgewählten Zielgebiete befinden sich entlang der Cable Bay Shear Zone und weisen bedeutsame geologische Merkmale auf, die jenen bekannter Uranlagerstätten im Grundgebirge ähnlich sind, einschließlich starker geophysikalischer Leiter, die durch bedeutsame Querverwerfungen, damit übereinstimmende Dichteanomalien, erhöhte Uranwerte in Seesedimenten, Radonanomalien an der Oberfläche und oberflächennahe Uranvorkommen in Findlingen und Ausbissen ausgeglichen werden.

- Günstige Logistik und Zeitpläne: Die Bohrziele befinden sich in einer Tiefe von weniger als 200 m, weshalb helikoptergestützte Diamantbohrungen auf 1.500 m in bis zu 8 Bohrlöchern geplant sind. Die Mobilisierung soll Mitte/Ende August 2025 beginnen und das erste Bohrprogramm des Unternehmens im Konzessionsgebiet wird voraussichtlich innerhalb von etwa vier Wochen abgeschlossen werden.

- Einbindung der Community: Im Jahr 2024 unterzeichnete Greenridge Explorationsabkommen mit der English River First Nation („ERFN“) und Kineepik Metis Local #9 („KML“), die jeweils über angestammte Rechte am Gebiet des Konzessionsgebiets verfügen, um den Mitgliedern einer jeden Community eine Rolle bei der Umweltüberwachung, dem Kulturmanagement und finanziellen Vorteilen aus Geschäfts-, Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten zukommen zu lassen. Greenridge ist bestrebt, seine Exploration bei Carpenter Lake in einer von gegenseitigem Respekt und Zusammenarbeit geprägten Beziehung mit der ERFN und KML durchzuführen.

Russell Starr, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: „Wir freuen uns, dass wir nun bereit sind, ein verborgenes Juwel in einem Gebiet des Athabasca-Beckens zu erschließen, in dem in über vier Jahrzehnten nur zwei Bohrlöcher gemeldet wurden. Unsere jüngsten Arbeiten haben bestätigt, dass Carpenter Lake viele der Merkmale eines potenziellen Uranmineralisierungssystems aufweist, und wir freuen uns auf die ersten Testbohrungen im Konzessionsgebiet in der modernen Ära der Uranexploration.“

Über Carpenter Lake und die Cable Bay Shear Zone

Carpenter Lake erstreckt sich über den südlichen Rand der Sandsteine der Athabasca-Becken-„Supergroup“ und umfasst mehr als 15 km der Cable Bay Shear Zone (die „CBSZ“) – ein markanter struktureller Bruch in Krustengröße, der von Nordosten nach Südwesten verläuft und hinsichtlich Uranlagerstätten weitestgehend unzureichend erkundet ist (siehe Abbildung 1). Die CBSZ ist von einer gut definierten leitfähigen Signatur, radiometrischen Anomalien und zahlreichen in der Vergangenheit kartierten Uranvorkommen geprägt.

Abbildung 1 – Geologisches Umfeld von Carpenter Lake

Dilatationsstöße und/oder Brüche, an denen tief liegende strukturelle Korridore wie die CBSZ von quer verlaufenden Verwerfungen durchschnitten werden, haben sich als bevorzugte Zielgebiete für Uranmineralisierungen erwiesen, insbesondere wenn dort gleichzeitig Dichteanomalien vorkommen (z. B. im Patterson Lake-Korridor). Anomalien mit geringer Dichte entlang dieser Abschnitte könnten auf Gebiete mit einer signifikanten hydrothermalen Alteration im Festgestein hinweisen, die möglicherweise mit einem Uranmineralisierungssystem in Zusammenhang stehen.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass das Konzessionsgebiet äußerst vielversprechend für die Entdeckung einer oberflächennahen, hochgradigen Uranmineralisierung im Grundgebirge ist – ähnlich wie die Uranlagerstätten Rabbit Lake, Arrow und Triple R. Carpenter Lake befindet sich etwas außerhalb des aktuellen Randes des Athabasca-Beckens und weist oberflächennahe Bohrziele mit Festgestein unterhalb einer minimalen Deckschicht aus glazialem Geschiebemergel auf. Die strukturelle Beschaffenheit und das Umfeld des Konzessionsgebiets entlang der CBSZ sind ideal für ein bedeutsames Mineralisierungssystem und das Vorkommen von leitfähigem graphitischem metasedimentärem Gestein, das häufig mit Uranablagerungen im Athabasca-Becken in Zusammenhang steht, wurde durch eingeschränkte Diamantbohrungen im Konzessionsgebiet bestätigt.

Frühere Diamantbohrungen im Konzessionsgebiet umfassen zwei Bohrlöcher, die im Jahr 1979 von E & B Explorations Ltd. gebohrt wurden und geophysikalische Leiter anpeilten, wobei graphitisches und pyritreiches Gestein in Oberflächennähe (Tiefe von weniger als 100 m) durchschnitten wurde, ehe ein Brand die Bohrhütte und die Ausrüstung zerstörte und zu einer vorzeitigen Beendigung des Bohrprogramms führte. Im Rahmen des verkürzten Programms wurde keine Uranmineralisierung durchschnitten und obwohl Folgearbeiten empfohlen wurden, wurden keine durchgeführt.1 Die bevorstehende Exploration 2025 von Greenridge ist die erste Testbohrung bei Carpenter Lake seit über 46 Jahren.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P. Geo., Technical Advisor und geologischem Berater des Unternehmens sowie einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Herr Hillacre hat die Informationen über die historischen Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet geprüft, was auch eine Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren beinhaltete, die den hier enthaltenen Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Das Management weist darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern erfasst und gemeldet wurden, die nicht mit Greenridge in Verbindung stehen, vom qualifizierten Sachverständigen weder geprüft noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch eine wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet. Das Management weist außerdem darauf hin, dass veröffentlichte historische Ergebnisse und Entdeckungen auf benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten nicht zwangsläufig einen Hinweis auf die Ergebnisse geben, die auf dem Konzessionsgebiet erzielt werden können.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTCQB: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 27 Projekten und weiteren Claims mit einer Fläche von ca. 334.987 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Greenridge besitzt eines der größten Urankonzessionsportfolios in Kanada: Es besteht aus 16 Projekten und zusätzlichen vielversprechenden Claims, die ungefähr 221.509 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in 11 weiteren Projekten für strategische Metalle, welche Lithium-, Nickel-, Gold- und Kupferexplorationskonzessionsgebiete über insgesamt ca. 113.478 Hektar beinhalten. Zu den hervorzuhebenden Projekten gehören:

- Auf dem Konzessionsgebiet Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40 % Greenridge, 50,43 % UEC, 8,57 % Orano Canada) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69 % U3O8 auf 4,4 m2.

- Das Konzessionsgebiet Hook-Carter (20 % Greenridge, 80 % Denison Mines Corp.) liegt strategisch günstig am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Paladin Energy Ltd. entfernt.

- Das Konzessionsgebiet Gibbons Creek beherbergt hochgradige uranhaltige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O83, die im Jahr 2013 gefunden wurden. Auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Prospektionsprogramms im Jahr 2023 drei Proben entnommen, die 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt4 enthielten.

- Das Konzessionsgebiet Nut Lake im Thelon-Becken umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69% U3O8, einschließlich 4,90% U3O8 über 1 Fuß in 8 Fuß Tiefe5, durchschnitten. Im Rahmen des Prospektionsprogramms 2024 entnahm Greenridge eine Lesesteinprobe aus dem Vorkommen Tundra6, die 31,13 % U3O8 ergab.

- Auf dem Konzessionsgebiet Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu7.

- Das Bohrprogramm 2022 des Konzessionsgebietes Electra Nickel enthielt Ergebnisse von 2.040 ppm Ni auf 1 m und 1.260 ppm Ni auf 3,5 m8.

Das Unternehmen verfügt über strategische Partnerschaften, zu denen Projekte gehören, die von Denison Mines Corp. und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen.

Quellennachweise:

1 - Saskatchewan Mineral Assessment Database („SMAD“), Bericht Nr. 74G03-NW0011, 1979.

2 - Black Lake: Pressemitteilung der UEX Corporation vom 12. Oktober 2004.

3 - Gibbons Creek: Lakeland Resources Inc. Pressemitteilung vom 8. Januar 2014.

4 - McKenzie Lake: ALX Resources Corp. Pressemitteilung vom 7. November 2023.

5 - Nut Lake: Bewertungsbericht von 1979 (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd.

6 - Nut Lake: Greenridge Exploration Inc. Pressemitteilung vom 19. Februar 2024.

7 - Firebird Nickel: ALX Resources Corp. Pressemitteilung vom 15. April 2020.

8 - Electra Nickel: ALX Resources Corp. Pressemitteilung vom 20. Juli 2022.

Für das Board of Directors von Greenridge

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anvisieren“, „planen“, „prognostizieren“, „können“, „würden“, „könnten“, „vorsehen“ und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemeldung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Greenridge, das künftige Wachstumspotenzial von Greenridge und seines Geschäfts sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Uran, Nickel, Kupfer, Gold, Kobalt und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Greenridge, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemeldung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, ausgenommen von Aussagen, bei denen es sich um historische Fakten handelt, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf das Konzessionsgebiet und seines Mineralisierungspotenzial; die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens bezüglich des Konzessionsgebiets; weitere Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet in der Zukunft und den Abschluss des Programms. Im Hinblick auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Uran-, Nickel-, Kupfer-, Gold-, Kobalt- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

