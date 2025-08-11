    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    ANALYSE-FLASH

    UBS belässt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 21,70 Euro

    • UBS belässt Salzgitter auf "Neutral" mit 21,70 Euro.
    • Gewinnwarnung durch Verluste aus Derivategeschäften.
    • Operative Stahlfertigung schwach, Handel besser als erwartet.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Die jüngste Gewinnwarnung sei Verlusten aus Derivategeschäften geschuldet gewesen, schrieb Andrew Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Absicherungen gehörten allerdings zum Geschäft. Operativ sei die Stahlfertigung und -verarbeitung schwach verlaufen, das Handelsgeschäft hingegen besser als erwartet./rob/bek/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 09:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Salzgitter

    -1,81 %
    +1,31 %
    -17,07 %
    +3,20 %
    +50,19 %
    -9,44 %
    +76,58 %
    -30,25 %
    +67,33 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 22,92 auf Tradegate (11. August 2025, 14:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +1,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 1,38 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -21,19 %/+97,02 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 21,70 Euro

    dpa-AFX
