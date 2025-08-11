ANALYSE-FLASH
UBS belässt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 21,70 Euro
- UBS belässt Salzgitter auf "Neutral" mit 21,70 Euro.
- Gewinnwarnung durch Verluste aus Derivategeschäften.
- Operative Stahlfertigung schwach, Handel besser als erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Die jüngste Gewinnwarnung sei Verlusten aus Derivategeschäften geschuldet gewesen, schrieb Andrew Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Absicherungen gehörten allerdings zum Geschäft. Operativ sei die Stahlfertigung und -verarbeitung schwach verlaufen, das Handelsgeschäft hingegen besser als erwartet./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 09:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 22,92 auf Tradegate (11. August 2025, 14:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +1,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 1,38 Mrd..
Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -21,19 %/+97,02 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 21,70 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Salzgitter. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Nachrichten zu einem KHS-Verkauf erwarte ich absehbar keine, weil ich mir einen Komplettverkauf im Grunde nicht vorstellen kann. Sinn machen würde dies allenfalls zur Gegenfinanzierung der Schritte 2 und 3 der Salcos Transformation. Interessant wäre eine Abgabe der KHS auch dann, wenn im Gegenzug die Übernahme (Vollständig oder einer Aktienmehrheit) der Aurubis AG realisierbar wäre.
Die Aufzählung in einer Reihe ist so schon nicht richtig. Denn die Salzgitter AG will ja keine Rüstungsgüter oder Teile davon herstellen, wie es die anderen Firmen in der Aufreihung machen wollen. Sondern sie will Firmen in dem Bereich und somit möglicherweise auch eines Tages die genannten Firmen mit Materialien beliefern, damit diese überhaupt physische Militäraufträge ausführen können.
wow aurubis schon bei 96,40 €. und was macht sg. alleine durch aurubis ist sg 23,76 € wert. bei 23,54 € gibt es alles andere für umsonst. da ändert sich bei den experten keinen deut, was die kursfantasie betrifft.