ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Henkel auf 81 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Henkel auf 81 Euro angehoben.
- Einstufung bleibt bei "Buy" für Anleger attraktiv.
- Anleger erwarten bessere Absatzentwicklung als Beweis.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktienbewertung signalisiere, dass Anleger immer noch Beweise für eine bessere Absatzentwicklung wollten, statt "im Zweifel für den Angeklagten zu sein", schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 70,12 auf Tradegate (11. August 2025, 14:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +2,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,45 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von +7,57 %/+21,92 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 81 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Henkel VZ - 604843 - DE0006048432
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Henkel VZ. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der Umsatz schrumpfte, man will es aber im Laufe des Jahres in Wachstum umwandeln. Stärkte die Marken, baut eine neue bei Consumer Brands auf. Das ist der bittere Ton im Bericht. Auch wenn die Rendite erneut stieg.
„Consumer Brands hat Henkel sein Portfolio weiter fokussiert. Die Top 10-Marken stehen hier
inzwischen für rund 60 Prozent des Umsatzes. Im zweiten Quartal verzeichneten die zehn
wichtigsten Marken ein organisches Umsatzwachstum von mehr als 3 Prozent, das auf eine
ausgewogene und somit positive Preis- und Mengenentwicklung zurückzuführen ist.“ Speziell mit Creme Supreme erzielte wohl man Erfolge.
„Creme Supreme ist die erste pflegende Coloration mit einer
innovativen Bonding-Technologie. Sie stärkt die Haarstruktur durch Mikroverbindungen und hält
die Haarfasern besser zusammen. Außerdem bildet sie eine Schutzschicht, die das Haar umhüllt
und so Haarbruch vorbeugt.“
Der Free Cashflow in Höhe von 485 Mio. Euro lag unter dem Wert des ersten Halbjahres 2024 (772 Mio. Euro), bedingt unter anderem durch das höhere Nettoumlaufvermögen sowie durch höhere Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte.