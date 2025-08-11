Deutsche Bank Research hebt Ziel für Henkel auf 81 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 70,12 auf Tradegate (11. August 2025, 14:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +2,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,37 %.

Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,45 Mrd..

Henkel VZ zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von +7,57 %/+21,92 % bedeutet.