    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research hebt Ziel für Henkel auf 81 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für Henkel auf 81 Euro angehoben.
    • Einstufung bleibt bei "Buy" für Anleger attraktiv.
    • Anleger erwarten bessere Absatzentwicklung als Beweis.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktienbewertung signalisiere, dass Anleger immer noch Beweise für eine bessere Absatzentwicklung wollten, statt "im Zweifel für den Angeklagten zu sein", schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CET

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 70,12 auf Tradegate (11. August 2025, 14:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +2,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,45 Mrd..

    Henkel VZ zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von +7,57 %/+21,92 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 81 Euro

