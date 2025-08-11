JEFFERIES stuft Allianz SE auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Der Versicherungssektor habe im vergangenen Monat gut abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Einzelwerte habe die britische Just Group herausgeragt, gefolgt von Hiscox und Generali. Scor und Munich Re gehörten jedoch zu den Aktien, die dem mit leichten Kursverlusten nicht hätten folgen können. Aktien von Rückversicherern hätten sich relativ schwach entwickelt, während solche im Bereich Lebensversicherungen die stärkste Tendenz gezeigt hätten./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 363,6EUR auf Tradegate (11. August 2025, 14:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 325
Kursziel alt: 325
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
