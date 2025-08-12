JPMorgan sieht KI-Rallye für CoreWeave erst am Anfang

Hintergrund der optimistischen Einschätzung ist vor allem ein im Frühjahr unterzeichneter Fünfjahresvertrag mit OpenAI im Volumen von 11,9 Milliarden US-Dollar. CoreWeave soll dabei Rechenzentren für Künstliche-Intelligenz-Anwendungen bereitstellen – ein Großauftrag, der nach Murphys Einschätzung die Marktchancen des Unternehmens langfristig erheblich vergrößern könnte.

Kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen von CoreWeave sorgt JPMorgan für neue Impulse: Analyst Mark Murphy hat das Kursziel für die Aktie des Cloud-Computing-Spezialisten von 66 auf 135 US-Dollar angehoben. Murphy bekräftigte zudem seine Overweight-Einstufung.

Analyst warnt vor "extremer Volatilität"

Trotz der positiven Grundhaltung mahnt Murphy zur Vorsicht bei der Interpretation der kurzfristigen Zahlen. "Unser Eindruck ist, dass die Chancen von CoreWeave größer und unregelmäßiger werden – wahrscheinlich zur Überraschung vieler Investoren", schrieb er in einer Analyse. "Wir geben keine konkrete Prognose für die Q2-Ergebnisse ab, da es wenig sinnvoll ist, den Abschluss einzelner Deals vorherzusagen."

Der Analyst verweist auf ein "extrem unregelmäßiges Muster" bei Großaufträgen und deren Umsetzung, was die Aktie auf Quartalssicht anfällig für starke Schwankungen mache. "Das könnte zu einer anhaltend hohen Volatilität der CRWV-Aktie führen", so Murphy.

Pipeline mit "außergewöhnlichem Potenzial"

Gleichzeitig bleibt JPMorgan zuversichtlich, dass die Wachstumsdynamik des Unternehmens langfristig intakt ist. "Obwohl Timing und Unregelmäßigkeit uns weiterhin verunsichern, sind wir positiv, was das Potenzial für anhaltenden Schwung in der Geschäftspipeline angeht", erklärte Murphy. Feldrecherchen deuteten auf "binäre, schwer einschätzbare Großtransaktionen" hin, die – falls erfolgreich – für unerwartet hohes Wachstum und umfangreiche Fremdfinanzierungen sorgen könnten, wenngleich kurzfristig auch ein höherer Cashburn möglich sei.

Markt bleibt skeptisch

Trotz Murphys optimistischem Ton ist er mit seiner Einschätzung in der Minderheit. Laut Daten von LSEG empfehlen derzeit 16 von 24 Analysten die Aktie lediglich zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt nur bei rund 100 US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



