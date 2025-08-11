Konsolidierung und weiter rauf?!

Man muss schon im Chart sehr weit zurückblicken, um das gesamte Ausmaß zu erfassen und um die richtigen Schlussfolgerungen für die nähere Zukunft zu ziehen. In 2014 markierte Bilfinger bei 93,06 Euro das bisherige Rekordhoch, ging anschließend in eine Konsolidierung und später in eine mehrjährige Bodenbildungsphase um 12,64 Euro über. Erst nach erfolgreicher Auflösung einer inversen SKS-Formation Anfang 2024 kehrt wieder Dynamik in die Aktie zurück, in den letzten Monaten ist das Papier regelrecht auf 97,35 Euro hochgeschossen und verweilt nun im Bereich der Vorgängerhochs aus 2014. Die Vorlage der kommenden Quartalszahlen am Donnerstag (14. August) könnte dem Wert wieder Leben einhauchen und für eine Auflösung der aktuellen Pattsituation sorgen.

Aus technischer Sicht steht zwar der Bilfinger-Aktie grundsätzlich ein Folgekaufsignal zu, allerdings wird dies ohne eine vorherige Konsolidierung zurück in den Bereich auf 76,75 Euro kaum zu bewerkstelligen sein. Erst im Anschluss wird ein Ausbruch über die bisherigen Hochs mit einem Ziel bei 123,80 Euro erwartet und würde sich für ein entsprechendes Long-Investment auf mittel- bis langfristiger Basis anbieten. Hierbei wären sogar Rücksetzer bis auf 60,22 Euro denkbar, ehe der zuletzt aufgebaute Kaufdruck einer gesunden Konsolidierung weicht. Ein unmittelbarer Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs könnte das favorisierte Kaufsignal entsprechend früher aktivieren. Angesichts der aktuellen Bewertung wird aber ein Einstieg in das Wertpapier auf einem deutlich niedrigeren Kursniveau favorisiert.

Bilfinger SE (Monatschart in Euro) Tendenz:

Fazit: Die zuletzt abgehaltene Kursrallye bei Bilfinger birgt in der aktuellen Konstellation Rückfallrisiken, interessante Einstiegspunkte für ein längerfristiges Long-Investment liegen nach aktueller Auswertung bei 67,75 und darunter 60,22 Euro. Hierzu könnte bei einer entsprechend positiven Signallage beispielsweise das mit einem Hebel von X ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MK4XTG zum Einsatz kommen. Vom gegenwärtigen Niveau aus ließe sich bei einem Anstieg auf 123,80 Euro und damit das nächstgrößere Projektionsziel eine Rendite von 80 Prozent erwirtschaften. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 6,56 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings noch an den zu erwartenden Konsolidierungstiefs orientieren müssen, die derzeit noch nicht vorliegen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK4XTG Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,64 - 3,66 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 58,3665 Euro Basiswert: Bilfinger SE KO-Schwelle: 58,3665 Euro akt. Kurs Basiswert: 94,65 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 6,56 Euro Hebel: 2,6 Kurschance: + 80 Prozent Börse Frankfurt

