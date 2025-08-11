91 Prozent halten US-Aktien für überteuert – droht der Megacrash?

Laut der aktuellen Fondsmanager-Umfrage der Bank of America bleibt der "Long Magnificent 7"-Trade weltweit die mit Abstand beliebteste Wette. 45 Prozent der 169 befragten Manager, die zusammen ein Vermögen von 413 Milliarden US-Dollar verwalten, sehen das Halten großer US-Techwerte wie Nvidia und Microsoft als den am stärksten überlaufenen Trade. Die starke Gewinnsaison nach dem Zollschock im April hat den Kursen neuen Schwung gegeben.

Gleichzeitig verzeichnet die Umfrage einen historischen Rekord: 91 Prozent der Teilnehmer halten US-Aktien für überbewertet – der höchste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2001. Trotz dieser Skepsis stieg die Aktienallokation global auf den höchsten Stand seit Februar, auch wenn Anleger in den USA netto weiterhin untergewichtet sind.