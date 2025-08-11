    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Mag7 wieder Top-Trade

    649 Aufrufe 649 0 Kommentare 0 Kommentare

    91 Prozent halten US-Aktien für überteuert – droht der Megacrash?

    91 Prozent der globalen Fondsmanager sehen US-Aktien als überteuert – so hoch wie nie. Trotz Rekordwarnungen bleibt der "Long Magnificent 7"-Hype der beliebteste Trade.

    Für Sie zusammengefasst
    • 91% der Fondsmanager halten US-Aktien für überteuert.
    • "Long Magnificent 7" bleibt beliebtester Trade weltweit.
    • Marktstimmung verbessert, aber Risiken bleiben hoch.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Mag7 wieder Top-Trade - 91 Prozent halten US-Aktien für überteuert – droht der Megacrash?
    Foto: Unsplash

    Laut der aktuellen Fondsmanager-Umfrage der Bank of America bleibt der "Long Magnificent 7"-Trade weltweit die mit Abstand beliebteste Wette. 45 Prozent der 169 befragten Manager, die zusammen ein Vermögen von 413 Milliarden US-Dollar verwalten, sehen das Halten großer US-Techwerte wie Nvidia und Microsoft als den am stärksten überlaufenen Trade. Die starke Gewinnsaison nach dem Zollschock im April hat den Kursen neuen Schwung gegeben.

    Gleichzeitig verzeichnet die Umfrage einen historischen Rekord: 91 Prozent der Teilnehmer halten US-Aktien für überbewertet – der höchste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2001. Trotz dieser Skepsis stieg die Aktienallokation global auf den höchsten Stand seit Februar, auch wenn Anleger in den USA netto weiterhin untergewichtet sind.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    5.894,88€
    Basispreis
    4,29
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.950,00€
    Basispreis
    4,30
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    Die Marktstimmung hat sich auf ein Sechsmonatshoch verbessert. Nur noch 5 Prozent der Befragten rechnen mit einer harten Landung der Weltwirtschaft, während 68 Prozent von einer sanften Landung ausgehen und 22 Prozent überhaupt keine Landung erwarten. Investoren setzen zunehmend auf Schwellenländer, deren Aktien 49 Prozent für unterbewertet halten – ebenfalls ein Mehrjahreshoch.

    Als größte Risiken nennen die Manager einen eskalierenden Handelskrieg mit globaler Rezession (29 Prozent), hartnäckige Inflation, die Zinssenkungen der Fed verhindert (27 Prozent), einen sprunghaften Anstieg der Anleiherenditen (20 Prozent) sowie eine mögliche KI-Aktienblase (14 Prozent). Es dominieren Long-Positionen in den "Magnificent Seven", gefolgt von Short-Wetten gegen den US-Dollar und Longs in Gold.

    Trotz der bullishen Konjunktureinschätzung warnen Strategen wie Michael Hartnett von der BofA vor einer Überhitzung: Die Kombination aus geldpolitischer Lockerung, schwacher Regulierung und Rekordbewertungen könnte den Markt in eine Blase treiben – mit entsprechend schmerzhaften Folgen, sollte die Stimmung kippen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6706,42Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Mag7 wieder Top-Trade 91 Prozent halten US-Aktien für überteuert – droht der Megacrash? 91 Prozent der globalen Fondsmanager sehen US-Aktien als überteuert – so hoch wie nie. Trotz Rekordwarnungen bleibt der "Long Magnificent 7"-Hype der beliebteste Trade.