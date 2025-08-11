Mag7 wieder Top-Trade
91 Prozent halten US-Aktien für überteuert – droht der Megacrash?
91 Prozent der globalen Fondsmanager sehen US-Aktien als überteuert – so hoch wie nie. Trotz Rekordwarnungen bleibt der "Long Magnificent 7"-Hype der beliebteste Trade.
- 91% der Fondsmanager halten US-Aktien für überteuert.
- "Long Magnificent 7" bleibt beliebtester Trade weltweit.
- Marktstimmung verbessert, aber Risiken bleiben hoch.
- Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Laut der aktuellen Fondsmanager-Umfrage der Bank of America bleibt der "Long Magnificent 7"-Trade weltweit die mit Abstand beliebteste Wette. 45 Prozent der 169 befragten Manager, die zusammen ein Vermögen von 413 Milliarden US-Dollar verwalten, sehen das Halten großer US-Techwerte wie Nvidia und Microsoft als den am stärksten überlaufenen Trade. Die starke Gewinnsaison nach dem Zollschock im April hat den Kursen neuen Schwung gegeben.
Gleichzeitig verzeichnet die Umfrage einen historischen Rekord: 91 Prozent der Teilnehmer halten US-Aktien für überbewertet – der höchste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2001. Trotz dieser Skepsis stieg die Aktienallokation global auf den höchsten Stand seit Februar, auch wenn Anleger in den USA netto weiterhin untergewichtet sind.
Die Marktstimmung hat sich auf ein Sechsmonatshoch verbessert. Nur noch 5 Prozent der Befragten rechnen mit einer harten Landung der Weltwirtschaft, während 68 Prozent von einer sanften Landung ausgehen und 22 Prozent überhaupt keine Landung erwarten. Investoren setzen zunehmend auf Schwellenländer, deren Aktien 49 Prozent für unterbewertet halten – ebenfalls ein Mehrjahreshoch.
Als größte Risiken nennen die Manager einen eskalierenden Handelskrieg mit globaler Rezession (29 Prozent), hartnäckige Inflation, die Zinssenkungen der Fed verhindert (27 Prozent), einen sprunghaften Anstieg der Anleiherenditen (20 Prozent) sowie eine mögliche KI-Aktienblase (14 Prozent). Es dominieren Long-Positionen in den "Magnificent Seven", gefolgt von Short-Wetten gegen den US-Dollar und Longs in Gold.
Trotz der bullishen Konjunktureinschätzung warnen Strategen wie Michael Hartnett von der BofA vor einer Überhitzung: Die Kombination aus geldpolitischer Lockerung, schwacher Regulierung und Rekordbewertungen könnte den Markt in eine Blase treiben – mit entsprechend schmerzhaften Folgen, sollte die Stimmung kippen.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion