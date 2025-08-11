Ölpreise drehen in die Gewinnzone - Stabilisierung vor Alaska-Gipfel

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag etwas gestiegen. Nach leichten Verlusten im frühen Handel drehten die Notierungen bis zum Nachmittag in die Gewinnzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 66,93 US-Dollar. Das waren 34 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 32 Cent auf 64,20 Dollar.

Seit Freitag konnten sich die Ölpreise stabilisieren. Eine Talfahrt seit Ende Juli wurde damit vorerst gestoppt. Am Ölmarkt warten die Anleger auf das für kommenden Freitag geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der Gipfel in Alaska dürfte für die Energiemärkte relevant sein, heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank.