    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Wells Fargo zündet Kursrakete

    1237 Aufrufe 1237 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia vor einem der größten Comebacks des Jahres?

    Wells Fargo erwartet für Nvidia vor den Quartalszahlen kräftigen Rückenwind. Neue Prognosen schüren Hoffnungen auf einen deutlichen Kursschub in den kommenden Monaten.

    Für Sie zusammengefasst
    Wells Fargo zündet Kursrakete - Nvidia vor einem der größten Comebacks des Jahres?
    Foto:

    Wells Fargo sieht für Nvidia kurz vor den Quartalszahlen Ende August deutliches Aufwärtspotenzial. Die Bank hob ihr Kursziel von 185 auf 220 US-Dollar an und bestätigte die Einstufung "Overweight". Analyst Aaron Rakers begründete den Optimismus mit starken Nachfragezahlen im laufenden Quartal und Berichten, wonach Nvidia gemeinsam mit AMD eine Vereinbarung mit der US-Regierung erzielt hat. Demnach dürfen beide Hersteller ihre in China gefragten H20- und MI308-Chips wieder exportieren – im Gegenzug fließen 15 Prozent der Umsätze aus diesen Verkäufen an Washington.

    Laut Rakers dürfte Nvidia die erwarteten Umsatzausfälle von acht Milliarden US-Dollar pro Quartal durch das vorherige Exportverbot bereits bis Anfang 2026 vollständig ausgleichen – und die Nachfrage in China könne künftig sogar darüber liegen. Für das zweite Quartal hob Wells Fargo seine Prognose deutlich über die Markterwartungen an: Statt der von Nvidia selbst angepeilten 45 Milliarden US-Dollar (+/– 2 Prozent) rechnet die Bank nun mit 48,2 Milliarden US-Dollar Umsatz und einem Gewinn je Aktie von 1,06 US-Dollar. Besonders das Datacenter-Geschäft soll davon profitieren – hier wurde die Schätzung von 40,7 auf 43,1 Milliarden US-Dollar angehoben (Konsens: 41,1 Milliarden).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    5.900,00€
    Basispreis
    4,27
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.862,98€
    Basispreis
    4,28
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Tipp aus der RedaktionMit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

     

    Neben den positiven China-Signalen verweist Wells Fargo auf starke Makrodaten, darunter wachsende US-Importe und taiwanische Exporte von automatisierten Datenverarbeitungsmaschinen. Diese korrelierten traditionell eng mit der Nachfrage nach Nvidias KI-Chips. Zudem steigt die Erwartungshaltung für die Zahlen am 27. August spürbar.

    Auch strukturell setzt Nvidia Maßstäbe: Mit einem Anteil von fast acht Prozent hat der Konzern laut Apollo Global Management inzwischen die größte Gewichtung im S&P 500 seit Beginn der Datenerhebung 1981 – und übertrifft damit sogar den Apple-Rekord von 2023. Apollo-Chefökonom Torsten Slok sieht darin ein deutliches Signal für die extreme KI-Konzentration an den Märkten.Neben den positiven China-Signalen verweist Wells Fargo auf starke Makrodaten, darunter wachsende US-Importe und taiwanische Exporte von automatisierten Datenverarbeitungsmaschinen. Diese korrelierten traditionell eng mit der Nachfrage nach Nvidias KI-Chips.

    Auch strukturell setzt Nvidia Maßstäbe: Mit einem Anteil von fast acht Prozent hat der Konzern laut Apollo Global Management inzwischen die größte Gewichtung im S&P 500 seit Beginn der Datenerhebung 1981 – und übertrifft damit sogar den Apple-Rekord von 2023. Apollo-Chefökonom Torsten Slok sieht darin ein deutliches Signal für die extreme KI-Konzentration an den Märkten.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 191,16$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wells Fargo zündet Kursrakete Nvidia vor einem der größten Comebacks des Jahres? Wells Fargo erwartet für Nvidia vor den Quartalszahlen kräftigen Rückenwind. Neue Prognosen schüren Hoffnungen auf einen deutlichen Kursschub in den kommenden Monaten.