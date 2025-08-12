Nvidia vor einem der größten Comebacks des Jahres?

Wells Fargo sieht für Nvidia kurz vor den Quartalszahlen Ende August deutliches Aufwärtspotenzial. Die Bank hob ihr Kursziel von 185 auf 220 US-Dollar an und bestätigte die Einstufung "Overweight". Analyst Aaron Rakers begründete den Optimismus mit starken Nachfragezahlen im laufenden Quartal und Berichten, wonach Nvidia gemeinsam mit AMD eine Vereinbarung mit der US-Regierung erzielt hat. Demnach dürfen beide Hersteller ihre in China gefragten H20- und MI308-Chips wieder exportieren – im Gegenzug fließen 15 Prozent der Umsätze aus diesen Verkäufen an Washington.

Laut Rakers dürfte Nvidia die erwarteten Umsatzausfälle von acht Milliarden US-Dollar pro Quartal durch das vorherige Exportverbot bereits bis Anfang 2026 vollständig ausgleichen – und die Nachfrage in China könne künftig sogar darüber liegen. Für das zweite Quartal hob Wells Fargo seine Prognose deutlich über die Markterwartungen an: Statt der von Nvidia selbst angepeilten 45 Milliarden US-Dollar (+/– 2 Prozent) rechnet die Bank nun mit 48,2 Milliarden US-Dollar Umsatz und einem Gewinn je Aktie von 1,06 US-Dollar. Besonders das Datacenter-Geschäft soll davon profitieren – hier wurde die Schätzung von 40,7 auf 43,1 Milliarden US-Dollar angehoben (Konsens: 41,1 Milliarden).