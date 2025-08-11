Aktien New York Ausblick
Kaum Bewegung vor Inflationsdaten am Dienstag
- US-Börsen starten Montag wenig bewegt, Dow +0,2%.
- Inflationsdaten am Dienstag könnten Fed-Entscheid beeinflussen.
- Chiphersteller unter Druck, Micron-Aktien steigen 5%.
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Kursgewinnen am Freitag dürften die US-Börsen am Montag wenig bewegt in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 44.265 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wird fast unverändert erwartet, nachdem er zum Wochenschluss ein Rekordhoch erreicht hatte.
Anleger agieren vor wichtigen Ereignissen aus Wirtschaft und Politik vorsichtig. Zunächst warteten die Investoren auf frische Inflationsdaten am Dienstag, die große Bedeutung haben mit Blick auf die Frage, ob die Notenbank Fed den Leitzins im September senken wird. Weitere Anstiege der Gesamtinflationsrate wie auch der Kerninflationsrate ohne Energie und Lebensmittel würden erwartet, und darin dürfte sich auch der preistreibende Einfluss erhöhter Zölle niederschlagen, schrieben die Analysen der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba.
Am Freitag steht eine wichtige Weichenstellung für den Ukraine-Krieg auf der Agenda. Dann will US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Bundesstaat Alaska empfangen, um über eine mögliche Friedenslösung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verhandeln.
Die Strategen der Bank Citigroup hoben derweil ihr Kursziel für den marktbreiten Index S&P 500 von 6.300 auf 6.600 Punkte an. Aktuell steht er bei gut 6.389 Punkten. Steuersenkungen dürften die negativen Auswirkungen der Zölle auf US-Unternehmen ausgleichen, hieß es.
Unter den Einzelwerten stehen Chiphersteller im Fokus. So wird die US-Regierung bei Verkäufen von KI-Chips der amerikanischen Konzerne Nvidia und AMD nach China laut Medienberichten einen Anteil von 15 Prozent kassieren. Von der Vereinbarung berichteten zunächst die "Financial Times" und danach auch große US-Medien. Im vorbörslichen US-Handel fielen AMD um mehr als ein Prozent, Nvidia gaben um 0,5 Prozent nach.
Micron hatte seine Prognose für den bereinigten Umsatz sowie den Gewinn im vierten Geschäftsquartal angehoben und auf "bessere Preise" für Schlüsselprodukte verwiesen. Die Anteilsscheine dieses US-Chipherstellers zogen vorbörslich um fünf Prozent an.
Aktien von Lithium-Produzenten wie Albemarle oder Sigma Lithium profitierten vorbörslich mit deutlichen Kurssprüngen von anziehenden Lithium-Preisen. Hintergrund ist die wohl vorübergehende Einstellung des Betriebs in einer großen chinesischen Mine. Beobachter sehen darin einen Zusammenhang mit dem Plan Chinas, Überkapazitäten auf dem für die Batterieherstellung wichtigen Markt abzubauen. Es werde entsprechend spekuliert, dass bald auch andere Minen von vorübergehenden Schließungen betroffen sein könnten./la/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,22 % und einem Kurs von 72,80 auf Tradegate (11. August 2025, 14:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,09 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,83 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 200,00USD was eine Bandbreite von +7,83 %/+26,86 % bedeutet.
Es gibt einen sehr guten Artikel, allerdings hinter der paywall:
1.Eli Lillys Zepbound überholt Novo Nordisks Wegovy in den USA bei wöchentlichen Verschreibungen. Vorteile: Höherer Gewichtsverlust und (aus meiner Sicht entscheidend... viele Patienten bevorzugen Zepbound (Eli Lilly), weil es verträglicher ist. Weniger Probleme bei den üblichen Magen-Darm-Trakt Geschichten wie Übelkeit, Verstopfung oder Erbrechen.
2.In den USA produzieren sogenannte Compounding-Apotheken Nachahmerprodukte. Diese Kopien werden unter Ausnahmeregelungen zu deutlich günstigeren Preisen über Plattformen wie Hims oder Henry Meds verkauft. Seit Ende Mai 2025 von der FDA zwar eingeschränkt, dennoch gibt es Ausnahmen, die offenbar eine unklare Marktsituation schafft. Es wird geschätzt, dass bis zu 30% des Marktes aus diesen Nachahmerprodukten besteht.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif Novo Nordisk ist stärker betroffen als Eli Lilly, da etwa 80% der Kopien Novo betreffen. Eine Theorie: Die US-Regierung lässt das stillschweigend zu, weil es Eli Lilly als US-Unternehmen weniger betroffen ist.
Börsenguru bin ich definitiv nicht aber >60 und damit alt. Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, wird Karl Valentin zugeschrieben, ist aber auch für die Börse relevant.
Da auch der schönste Urlaub einmal endet, würde ich jetzt auch mal meinen Monatsrückblick zum Besten geben.