Hering in deutschen Supermärkten nur zur Hälfte nachhaltig (FOTO)

Berlin (ots) - Der Marine Stewardship Council (MSC) hat erstmals eine umfassende

Analyse zur Nachhaltigkeit von Heringsprodukten im deutschen

Lebensmitteleinzelhandel veröffentlicht. Ergebnis: Nur jedes zweite

Heringsprodukt stammt nachweislich aus einer nachhaltigen Fischerei und einem

nicht überfischten Bestand - trotz ausreichender Verfügbarkeit von nachhaltiger,

MSC-zertifizierter Rohware auf dem Weltmarkt.



Hering: Beliebter Speisefisch mit Tradition





Hering zählt zu den vier meistgegessenen Fischarten in Deutschland. Er gilt als

besonders gesunder, Omega-3-reicher Speisefisch mit niedrigem CO2-Fußabdruck und

einer bald tausendjährigen Tradition als regionales Lebensmittel. Doch das

Nachhaltigkeitsniveau in den deutschen Supermarktregalen ist ernüchternd.



Kühlware als Schwachpunkt



Besonders groß ist die Nachhaltigkeitslücke bei gekühlten Produkten wie

Matjesfilets, Heringssalat, Bismarck-Hering oder Rollmops: Hier tragen lediglich

32% aller verkauften Produkte das blaue MSC-Siegel für umweltverträglich

gefangenen Fisch, nur wenige Marken, wie etwa Merl, fallen positiv auf. Zum

Vergleich: Bei Heringskonserven liegt der Anteil von Produkten aus nachhaltiger

Fischerei bei 79 % des Verkaufsvolumens, vor allem dank des guten Abschneidens

der Marken Hawesta und Appel.



Herkunft entscheidet



Der Unterschied hängt vor allem von der Rohware ab: Konservenhersteller

verwenden meist den MSC-zertifizierten Nordsee-Hering, dessen Bestand in einem

guten Zustand ist. Produzenten gekühlter Ware hingegen setzen auch auf den

atlanto-skandischen Hering aus der Norwegischen See - einem überfischten

Bestand, weil sich die Fangnationen seit Jahren nicht auf eine nachhaltige

Fangquotenregulierung einigen können.



Nachhaltige Alternativen wären verfügbar - werden aber kaum genutzt



Die aktuelle MSC-Analyse zeigt, dass für die Nachfrage auf dem deutschen Markt

genügend Hering aus gesunden, nachhaltig befischten Beständen verfügbar wäre -

vor allem aus der Nordsee. Dennoch greifen zu viele Hersteller, insbesondere

fürs Kühlregal, weiterhin auf Hering aus überfischten oder schlecht regulierten

Beständen zurück.



" Dass nur die Hälfte des Heringsvolumens im Supermarkt nachhaltig ist, liegt

nicht am Angebot, sondern an den Entscheidungen von Herstellern und Einzelhandel

", betont Kathrin Runge, Leiterin des MSC in Deutschland, Österreich und der

Schweiz .



Ein häufig vorgebrachtes Argument der Industrie, dass bestimmte Heringsprodukte

nur mit Rohware aus einem speziellen Fanggebiet herstellbar seien, wird durch

die MSC-Analyse widerlegt: In allen untersuchten Produktkategorien wurden

Heringsprodukte mit Rohware unterschiedlicher Herkunft gefunden. So stammen

beispielsweise Sahneheringsfilets in einem Drittel der Fälle aus dem gesunden

Nordsee-Bestand, in knapp einem Viertel aus dem überfischten atlanto-skandischen

Bestand in der Norwegischen See und in einem weiteren Viertel aus gemischten

Fanggebieten.



Appell an Handel und Hersteller



Der MSC appelliert an Hersteller und Einzelhandel, komplett auf nachhaltige

Rohware umzustellen. Bei den Einzelhändlern darf dies nicht nur für deren

Eigenmarken gelten, sondern muss auch bei der Auswahl der angebotenen

Markenprodukte greifen.



Politik in der Pflicht



Vor allem beim wichtigen atlanto-skandischen Hering ist eine Einigung der

Fangnationen auf nachhaltige Fangquoten dringend notwendig, damit der

geschwächte Bestand sich regenerieren kann. Eine nachhaltige Bewirtschaftung der

Heringsbestände ist entscheidend, um das ökologische Gleichgewicht im

Nordostatlantik nicht zu gefährden - und auch, um die langfristige Verfügbarkeit

von Hering als gesundem Nahrungsmittel zu sichern.



Den vollständige MSC Heringsbericht 2025 mit allen Daten, Analysen und

Marktanteilen finden Sie im https://www.msc.org/docs/default-source/de-files/stu

dien-berichte/heringsbericht-2025.pdf?sfvrsn=859bff74_3 . Alle entsprechenden

Infografiken stehen hier zum Download

(https://multimedialibrary.msc.org/?c=4165715&k=2ef33ec23a) bereit.



