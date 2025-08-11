    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid

    Hering in deutschen Supermärkten nur zur Hälfte nachhaltig (FOTO)

    Berlin (ots) - Der Marine Stewardship Council (MSC) hat erstmals eine umfassende
    Analyse zur Nachhaltigkeit von Heringsprodukten im deutschen
    Lebensmitteleinzelhandel veröffentlicht. Ergebnis: Nur jedes zweite
    Heringsprodukt stammt nachweislich aus einer nachhaltigen Fischerei und einem
    nicht überfischten Bestand - trotz ausreichender Verfügbarkeit von nachhaltiger,
    MSC-zertifizierter Rohware auf dem Weltmarkt.

    Hering: Beliebter Speisefisch mit Tradition

    Hering zählt zu den vier meistgegessenen Fischarten in Deutschland. Er gilt als
    besonders gesunder, Omega-3-reicher Speisefisch mit niedrigem CO2-Fußabdruck und
    einer bald tausendjährigen Tradition als regionales Lebensmittel. Doch das
    Nachhaltigkeitsniveau in den deutschen Supermarktregalen ist ernüchternd.

    Kühlware als Schwachpunkt

    Besonders groß ist die Nachhaltigkeitslücke bei gekühlten Produkten wie
    Matjesfilets, Heringssalat, Bismarck-Hering oder Rollmops: Hier tragen lediglich
    32% aller verkauften Produkte das blaue MSC-Siegel für umweltverträglich
    gefangenen Fisch, nur wenige Marken, wie etwa Merl, fallen positiv auf. Zum
    Vergleich: Bei Heringskonserven liegt der Anteil von Produkten aus nachhaltiger
    Fischerei bei 79 % des Verkaufsvolumens, vor allem dank des guten Abschneidens
    der Marken Hawesta und Appel.

    Herkunft entscheidet

    Der Unterschied hängt vor allem von der Rohware ab: Konservenhersteller
    verwenden meist den MSC-zertifizierten Nordsee-Hering, dessen Bestand in einem
    guten Zustand ist. Produzenten gekühlter Ware hingegen setzen auch auf den
    atlanto-skandischen Hering aus der Norwegischen See - einem überfischten
    Bestand, weil sich die Fangnationen seit Jahren nicht auf eine nachhaltige
    Fangquotenregulierung einigen können.

    Nachhaltige Alternativen wären verfügbar - werden aber kaum genutzt

    Die aktuelle MSC-Analyse zeigt, dass für die Nachfrage auf dem deutschen Markt
    genügend Hering aus gesunden, nachhaltig befischten Beständen verfügbar wäre -
    vor allem aus der Nordsee. Dennoch greifen zu viele Hersteller, insbesondere
    fürs Kühlregal, weiterhin auf Hering aus überfischten oder schlecht regulierten
    Beständen zurück.

    " Dass nur die Hälfte des Heringsvolumens im Supermarkt nachhaltig ist, liegt
    nicht am Angebot, sondern an den Entscheidungen von Herstellern und Einzelhandel
    ", betont Kathrin Runge, Leiterin des MSC in Deutschland, Österreich und der
    Schweiz .

    Ein häufig vorgebrachtes Argument der Industrie, dass bestimmte Heringsprodukte
    nur mit Rohware aus einem speziellen Fanggebiet herstellbar seien, wird durch
    die MSC-Analyse widerlegt: In allen untersuchten Produktkategorien wurden
    Heringsprodukte mit Rohware unterschiedlicher Herkunft gefunden. So stammen
    beispielsweise Sahneheringsfilets in einem Drittel der Fälle aus dem gesunden
    Nordsee-Bestand, in knapp einem Viertel aus dem überfischten atlanto-skandischen
    Bestand in der Norwegischen See und in einem weiteren Viertel aus gemischten
    Fanggebieten.

    Appell an Handel und Hersteller

    Der MSC appelliert an Hersteller und Einzelhandel, komplett auf nachhaltige
    Rohware umzustellen. Bei den Einzelhändlern darf dies nicht nur für deren
    Eigenmarken gelten, sondern muss auch bei der Auswahl der angebotenen
    Markenprodukte greifen.

    Politik in der Pflicht

    Vor allem beim wichtigen atlanto-skandischen Hering ist eine Einigung der
    Fangnationen auf nachhaltige Fangquoten dringend notwendig, damit der
    geschwächte Bestand sich regenerieren kann. Eine nachhaltige Bewirtschaftung der
    Heringsbestände ist entscheidend, um das ökologische Gleichgewicht im
    Nordostatlantik nicht zu gefährden - und auch, um die langfristige Verfügbarkeit
    von Hering als gesundem Nahrungsmittel zu sichern.

    Den vollständige MSC Heringsbericht 2025 mit allen Daten, Analysen und
    Marktanteilen finden Sie im https://www.msc.org/docs/default-source/de-files/stu
    dien-berichte/heringsbericht-2025.pdf?sfvrsn=859bff74_3 . Alle entsprechenden
    Infografiken stehen hier zum Download
    (https://multimedialibrary.msc.org/?c=4165715&k=2ef33ec23a) bereit.

