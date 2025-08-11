MSC-Studie
Hering in deutschen Supermärkten nur zur Hälfte nachhaltig (FOTO)
Berlin (ots) - Der Marine Stewardship Council (MSC) hat erstmals eine umfassende
Analyse zur Nachhaltigkeit von Heringsprodukten im deutschen
Lebensmitteleinzelhandel veröffentlicht. Ergebnis: Nur jedes zweite
Heringsprodukt stammt nachweislich aus einer nachhaltigen Fischerei und einem
nicht überfischten Bestand - trotz ausreichender Verfügbarkeit von nachhaltiger,
MSC-zertifizierter Rohware auf dem Weltmarkt.
Hering: Beliebter Speisefisch mit Tradition
Analyse zur Nachhaltigkeit von Heringsprodukten im deutschen
Lebensmitteleinzelhandel veröffentlicht. Ergebnis: Nur jedes zweite
Heringsprodukt stammt nachweislich aus einer nachhaltigen Fischerei und einem
nicht überfischten Bestand - trotz ausreichender Verfügbarkeit von nachhaltiger,
MSC-zertifizierter Rohware auf dem Weltmarkt.
Autor folgen