Grünen-Vize kritisiert geplantes Aus für Solarförderung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Vize Sven Giegold kritisiert die Pläne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die Förderung für Strom aus privaten Solaranlagen infrage zu stellen. "Sie hat jetzt schon eine ganze Serie von Angriffen auf die Energiewende gestartet", sagte Giegold den Sendern RTL und ntv. Zwar müsse die Energiewende kontinuierlich nachgesteuert werden, aber: "Wir brauchen kein Abwürgen des privaten Solarausbaus, sondern gezielte Reformen. Das, was sie jetzt angedeutet hat, ist leider das Gegenteil davon."



Besonders kritisierte Giegold Reiches Vorstoß, die Förderung auf den Dächern zurückzufahren: "Wir brauchen das Land für Landwirtschaft, erneuerbare Energien, Naturschutz und die Dächer sind die umweltfreundlichste Art, in Bürgerhand Strom zu erzeugen." Anreize müssten so gesetzt werden, "dass man ganze Dächer mit Photovoltaikanlagen belegt statt nur eigenverbrauchsoptimierte, kleine Anlagen", forderte er. Reiches Pläne seien "nicht gut für die Energiewende und nicht gut für die Nutzung des ländlichen Raums".





