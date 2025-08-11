    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec
    GOLDMAN SACHS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 74 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Richard Felton reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie im Nachgang der vorgelegten Quartalszahlen seine Schätzungen für das Medizintechnik-Unternehmen. Im dritten Quartal habe das operative Ergebnis (Ebita) die Erwartungen verfehlt, was unter anderem an der deutlich niedrigeren Profitabilität im Mikrochirurgie-Geschäft gelegen habe, schrieb er./tih/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 21:23 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 42,62EUR auf Tradegate (11. August 2025, 14:53 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Richard Felton
    Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 60
    Kursziel alt: 74
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


