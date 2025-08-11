GOLDMAN SACHS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 74 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Richard Felton reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie im Nachgang der vorgelegten Quartalszahlen seine Schätzungen für das Medizintechnik-Unternehmen. Im dritten Quartal habe das operative Ergebnis (Ebita) die Erwartungen verfehlt, was unter anderem an der deutlich niedrigeren Profitabilität im Mikrochirurgie-Geschäft gelegen habe, schrieb er./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 21:23 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 42,62EUR auf Tradegate (11. August 2025, 14:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Felton

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



