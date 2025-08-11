SMA Solar Technology Aktie kommt unter die Räder - 11.08.2025

Die SMA Solar Technology Aktie notiert aktuell bei 21,270€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,88 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,330 € entspricht. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SMA Solar Technology-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +22,98 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +17,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,13 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SMA Solar Technology +67,43 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,52 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +17,40 % 1 Monat -0,13 % 3 Monate +22,98 % 1 Jahr +2,34 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SMA Solar Technology Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der SMA Solar Technology Aktie, beeinflusst durch die Senkung des Kursziels durch Berenberg, Spekulationen über Übernahmegerüchte, strategische Ausrichtungen auf Großprojekte, finanzielle Herausforderungen im HBS-Segment und mögliche Restrukturierungsmaßnahmen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 741,19 Mio.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Markt für den Hersteller von Solaranlagen sei unverändert schwierig gewesen, schrieb Lasse …

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen.