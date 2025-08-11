    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit

    Für Sie zusammengefasst
    • Trumpf erwägt Rüstungsindustrie als neuen Markt.
    • Nur defensive Waffentechnologien werden angeboten.
    • Umsatzrückgang von 5,2 auf 4,3 Milliarden Euro.

    DITZINGEN (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer und Laserspezialist Trumpf könnte künftig seine Produkte auch an Unternehmen aus der Rüstungsindustrie liefern. Die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen weltweit hätten sich in den letzten Monaten noch einmal verändert, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.

    Vor diesem Hintergrund habe es nach intensiven Diskussionen eine Entscheidung der Unternehmerfamilie und des Unternehmens gegeben, Trumpf-Technologien für defensive Verteidigungslösungen zur Verfügung zu stellen. Zuvor hatte die "Neue Zürcher Zeitung" darüber berichtet.

    "Die Entwicklung und Produktion von lasergestützten Waffensystemen und Komponenten von Waffensystemen sowie die Belieferung von Kunden aus der Rüstungsindustrie ist danach möglich, wenn es sich ausschließlich um Defensivwaffen handelt", teilte der Sprecher weiter mit. "Nur das und nichts anderes werden wir potenziellen Kunden in Zukunft anbieten können", so der Sprecher.

    Umsatzrückgang im abgelaufenen Geschäftsjahr

    Zuletzt hatte das Unternehmen aus dem schwäbischen Ditzingen für das Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatzrückgang von 5,2 Milliarden Euro auf 4,3 Milliarden Euro verkündet. Der Auftragseingang sei von 4,6 Milliarden Euro auf 4,2 Milliarden Euro gesunken. Zum Gewinn machte Trumpf keine Angaben. Die endgültigen Zahlen inklusive des Ergebnisses sollen im Oktober veröffentlicht werden. Das Geschäftsjahr von Trumpf endete Ende Juni./rwi/DP/nas






