    Macron will UN-Stabilisierungsmission im Gazastreifen

    • Macron fordert UN-Stabilisierungsmission für Gaza.
    • Nein zu israelischer Militäroperation, ja zu UNO-Koalition.
    • Kritik an Netanjahus Plan, Krieg muss sofort enden.

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat sich für eine UN-Stabilisierungsmission für den Gazastreifen starkgemacht. "Das ist der einzige glaubhafte Weg, um aus einer für die Geisel-Familien und die Bewohner des Gazastreifens inakzeptablen Situation zu kommen", sagte er laut Élysée-Palast.

    Eine solche Lösung habe Priorität. "Nein zu einer israelischen Militäroperation. Ja zu einer internationalen Koalition unter Mandat der UNO, um gegen den Terrorismus zu kämpfen, Gaza zu stabilisieren und die Bevölkerung zu unterstützen (...)" Die Mission solle auch zur Entwaffnung und Entmilitarisierung der islamistischen Hamas beitragen und eine palästinensische Führung unterstützen. Der Sicherheitsrat solle an einem solchen Vorstoß arbeiten.

    Macron kritisierte zudem den Plan von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zur Ausweitung des Gaza-Kriegs scharf. Die Ankündigung sei "ein angekündigtes Desaster beispielloser Schwere". Macron forderte: "Dieser Krieg muss jetzt mit einer permanenten Waffenruhe beendet werden."/rbo/DP/nas





