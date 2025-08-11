    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfosys AktievorwärtsNachrichten zu Infosys
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Infosys transformiert den Kreditvergabeprozess von ABN AMRO mithilfe der nCino-Plattform

    Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) - Infosys (https://www.infosys.com/) (NSE:
    INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von digitalen
    Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, und die ABN AMRO Bank (ht
    tps://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.abnamro.com%
    2Fen%2Fhome&data=05%7C02%7Csadaf.khan02%40infosys.com%7C03ba8c1fe735495c98cb08dd
    d4b24fe7%7C63ce7d592f3e42cda8ccbe764cff5eb6%7C0%7C0%7C638900584515844002%7CUnkno
    wn%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkF
    OIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=dfRoKEHvM%2BielTj9qxH9Gho0wIu0E
    a7ZwaZwsTtvbCM%3D&reserved=0) , eine der größten Banken der Niederlande,
    vertiefen die Zusammenarbeit. Die Implementierung der nCino-Plattform verändert
    den Kreditvergabeprozess und das Sicherheitenmanagement von ABN AMRO
    signifikant. Dafür wurden bestehende Systeme auf einer einzigen, einheitlichen
    Plattform konsolidiert. Das Projekt verbessert die Kundenbetreuung von ABN AMRO
    und optimiert die internen Prozesse.

    Diese Projektphase führt eine Reihe neuer Funktionen auf der nCino-Plattform ein
    und markiert damit einen bedeutenden Meilenstein. Infosys ist einer der
    wichtigsten Partner von ABN AMRO im Bereich Anwendungsentwicklung und -wartung
    (https://www.infosys.com/services/application-development-maintenance.html) .
    Das Unternehmen unterstreicht sein Know-how hinsichtlich der
    nCino-Plattform-Funktionen während der Implementierung. In einem Zeitraum von
    elf Monaten hat Infosys über 100.000 Datensätze aus mehreren Legacy-Systemen
    migriert. Infosys wurde von ABN AMRO auch aufgrund seiner Expertise im Bereich
    der digitalen und Cloud-Transformation sowie seiner Fähigkeit, umfassende
    Lösungen anzubieten, ausgewählt.

    Die nCino-Plattform bietet ABN AMRO eine zentralisierte Lösung, um
    Vermögenswerte und Sicherheiten zu verwalten. Gleichzeitig verbessert sich auch
    die Datenqualität. Die einheitliche Plattform optimiert die Prozesse zur
    Kundengewinnung und Kreditvergabe, verbessert die betriebliche Effizienz und
    trägt zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei. Die cloudbasierte,
    konfigurierbare Lösung verfügt über sofort einsatzbereite Kredit-Workflows mit
    API-gesteuerten Integrationen. Weitere Funktionen verbessern die Datenqualität
    und -migration. Die Plattform erhöht die Flexibilität und bereitet die Systeme
    von ABN AMRO auf zukünftige Geschäftsanforderungen vor.

    Infosys unterstützt die Integration der Funktionen und verschiedenen IT-Systeme
    von ABN AMRO in den gesamten Kreditvergabeprozess und das
    Sicherheitenmanagement. Gleichzeitig entwickelte das Unternehmen eine robuste
    Seite 1 von 3 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Infosys transformiert den Kreditvergabeprozess von ABN AMRO mithilfe der nCino-Plattform Infosys (https://www.infosys.com/) (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, und die ABN AMRO Bank (ht …