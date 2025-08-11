Infosys transformiert den Kreditvergabeprozess von ABN AMRO mithilfe der nCino-Plattform
vertiefen die Zusammenarbeit. Die Implementierung der nCino-Plattform verändert
den Kreditvergabeprozess und das Sicherheitenmanagement von ABN AMRO
signifikant. Dafür wurden bestehende Systeme auf einer einzigen, einheitlichen
Plattform konsolidiert. Das Projekt verbessert die Kundenbetreuung von ABN AMRO
und optimiert die internen Prozesse.
Diese Projektphase führt eine Reihe neuer Funktionen auf der nCino-Plattform ein
und markiert damit einen bedeutenden Meilenstein. Infosys ist einer der
wichtigsten Partner von ABN AMRO im Bereich Anwendungsentwicklung und -wartung
(https://www.infosys.com/services/application-development-maintenance.html) .
Das Unternehmen unterstreicht sein Know-how hinsichtlich der
nCino-Plattform-Funktionen während der Implementierung. In einem Zeitraum von
elf Monaten hat Infosys über 100.000 Datensätze aus mehreren Legacy-Systemen
migriert. Infosys wurde von ABN AMRO auch aufgrund seiner Expertise im Bereich
der digitalen und Cloud-Transformation sowie seiner Fähigkeit, umfassende
Lösungen anzubieten, ausgewählt.
Die nCino-Plattform bietet ABN AMRO eine zentralisierte Lösung, um
Vermögenswerte und Sicherheiten zu verwalten. Gleichzeitig verbessert sich auch
die Datenqualität. Die einheitliche Plattform optimiert die Prozesse zur
Kundengewinnung und Kreditvergabe, verbessert die betriebliche Effizienz und
trägt zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei. Die cloudbasierte,
konfigurierbare Lösung verfügt über sofort einsatzbereite Kredit-Workflows mit
API-gesteuerten Integrationen. Weitere Funktionen verbessern die Datenqualität
und -migration. Die Plattform erhöht die Flexibilität und bereitet die Systeme
von ABN AMRO auf zukünftige Geschäftsanforderungen vor.
Infosys unterstützt die Integration der Funktionen und verschiedenen IT-Systeme
von ABN AMRO in den gesamten Kreditvergabeprozess und das
Sicherheitenmanagement. Gleichzeitig entwickelte das Unternehmen eine robuste
