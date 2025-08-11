Infosys transformiert den Kreditvergabeprozess von ABN AMRO mithilfe der nCino-Plattform

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) - Infosys (https://www.infosys.com/) (NSE:INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von digitalenDienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, und die ABN AMRO Bank (https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.abnamro.com%2Fen%2Fhome&data=05%7C02%7Csadaf.khan02%40infosys.com%7C03ba8c1fe735495c98cb08ddd4b24fe7%7C63ce7d592f3e42cda8ccbe764cff5eb6%7C0%7C0%7C638900584515844002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=dfRoKEHvM%2BielTj9qxH9Gho0wIu0Ea7ZwaZwsTtvbCM%3D&reserved=0) , eine der größten Banken der Niederlande,vertiefen die Zusammenarbeit. Die Implementierung der nCino-Plattform verändertden Kreditvergabeprozess und das Sicherheitenmanagement von ABN AMROsignifikant. Dafür wurden bestehende Systeme auf einer einzigen, einheitlichenPlattform konsolidiert. Das Projekt verbessert die Kundenbetreuung von ABN AMROund optimiert die internen Prozesse.Diese Projektphase führt eine Reihe neuer Funktionen auf der nCino-Plattform einund markiert damit einen bedeutenden Meilenstein. Infosys ist einer derwichtigsten Partner von ABN AMRO im Bereich Anwendungsentwicklung und -wartung(https://www.infosys.com/services/application-development-maintenance.html) .Das Unternehmen unterstreicht sein Know-how hinsichtlich dernCino-Plattform-Funktionen während der Implementierung. In einem Zeitraum vonelf Monaten hat Infosys über 100.000 Datensätze aus mehreren Legacy-Systemenmigriert. Infosys wurde von ABN AMRO auch aufgrund seiner Expertise im Bereichder digitalen und Cloud-Transformation sowie seiner Fähigkeit, umfassendeLösungen anzubieten, ausgewählt.Die nCino-Plattform bietet ABN AMRO eine zentralisierte Lösung, umVermögenswerte und Sicherheiten zu verwalten. Gleichzeitig verbessert sich auchdie Datenqualität. Die einheitliche Plattform optimiert die Prozesse zurKundengewinnung und Kreditvergabe, verbessert die betriebliche Effizienz undträgt zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei. Die cloudbasierte,konfigurierbare Lösung verfügt über sofort einsatzbereite Kredit-Workflows mitAPI-gesteuerten Integrationen. Weitere Funktionen verbessern die Datenqualitätund -migration. Die Plattform erhöht die Flexibilität und bereitet die Systemevon ABN AMRO auf zukünftige Geschäftsanforderungen vor.Infosys unterstützt die Integration der Funktionen und verschiedenen IT-Systemevon ABN AMRO in den gesamten Kreditvergabeprozess und dasSicherheitenmanagement. Gleichzeitig entwickelte das Unternehmen eine robuste