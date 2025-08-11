    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGilead Sciences AktievorwärtsNachrichten zu Gilead Sciences

    Riesenchance im Biotech-Sektor

    Der Branchen-Index schwächelt: Doch diese Aktie setzt zur Rallye an!

    Ausgewählte Biotech-Titel besitzen weiterhin überdurchschnittliches Potenzial. Einer dieser Konzerne ist Gilead Sciences.

    Riesenchance im Biotech-Sektor - Der Branchen-Index schwächelt: Doch diese Aktie setzt zur Rallye an!

    Im vergangenen Jahr legte Gilead um 59 Prozent zu, während andere große Biotechs wie Amgen um 11 Prozent und Biogen um 16 Prozent nachgaben. Die Aktie bietet zudem eine Dividendenrendite von 2,6 Prozent. Marktbeobachter gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen dürfte.

    ISIN:US3755581036WKN:885823

    Am Freitag sprang der Kurs von Gilead um 8,3 Prozent auf 119,41 US-Dollar. Das war der stärkste Tagesgewinn seit fast drei Jahren. Auslöser war eine positiv aufgenommene Reaktion auf die Quartalszahlen. Damit rückt das Allzeithoch von 122,61 US-Dollar aus dem Juni 2015 in greifbare Nähe. Nach dem Durchbruch am Freitag sehen Analysten Potenzial für einen Anstieg bis 180 US-Dollar bis Mitte oder Ende 2026.

    Bereits im Frühjahr hatten Käufer im Bereich um 100 US-Dollar zugegriffen, der zuvor mehrfach als Widerstand fungiert hatte. Der Ausbruch über den Trigger bei 117,70 US-Dollar befeuerte die Dynamik laut Barron's und brachte die Aktie auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Das steht im deutlichen Gegensatz zum iShares Biotech ETF, der noch 13 Prozent unter seinem Jahreshoch liegt. Gilead gilt aktuell als einer der stabilsten Titel im Sektor und verzeichnet seit 15 Monaten keine Verlustserie von mehr als zwei Wochen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Gilead Sciences Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 102,9EUR auf Tradegate (11. August 2025, 15:36 Uhr) gehandelt.



