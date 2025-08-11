Bilfinger SE: Aktienrückkauf - Jetzt profitieren!
Bilfinger SE setzt ein starkes Zeichen am Finanzmarkt: Mit dem gezielten Rückkauf von 11.234 eigenen Aktien stärkt das Unternehmen seine Marktposition. Der im Januar angekündigte Rückkauf unterstreicht die strategische Weitsicht von Bilfinger SE.
Foto: Uwe Anspach - dpa
- Bilfinger SE hat im Zeitraum vom 04. bis 08. August 2025 insgesamt 11.234 eigene Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworben.
- Der Aktienrückkauf wurde am 20. Januar 2025 angekündigt und begann am 21. Januar 2025.
- Das Gesamtvolumen der bis zum 08. August 2025 im Rahmen des Rückkaufs erworbenen Aktien beträgt 447.907 Stück.
- Der Rückkauf erfolgt ausschließlich über die Börse durch eine von Bilfinger SE beauftragte Bank.
- Die gewichteten Durchschnittskurse der erworbenen Aktien lagen zwischen 92,26 EUR und 95,91 EUR während des Rückkaufzeitraums.
- Detaillierte Informationen zu den Rückkäufen sind auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung Q2 2025 und Zwischenbericht 1. Halbjahr 2025, bei Bilfinger ist am 14.08.2025.
Der Kurs von Bilfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 94,55EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,89 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 94,35EUR das entspricht einem Minus von -0,21 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.316,28PKT (-0,80 %).
