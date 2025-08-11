Hypoport erholt sich mit dem Immobilienmarkt - doch die Aktie sackt ab

Nach anfänglichen Kursgewinnen verlor das Papier bis zum Nachmittag fast sechs Prozent auf 174 Euro und gehörte damit zu den Schlusslichtern im Kleinwerte-Index SDax . Im bisherigen Jahresverlauf hatte sein Kurs bereits heftig geschwankt - zwischen etwa 152 und 228 Euro. Nach den Kursverlusten vom Montag wurde die Aktie noch drei Prozent teurer gehandelt als zum Jahreswechsel.

BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport sieht sich dank einer wieder wachsenden Nachfrage nach Immobilienkrediten auf Erholungskurs. Umsatz und operativer Gewinn sollen im laufenden Jahr wie geplant steigen, wie das Unternehmen bei Bekanntgabe seiner endgültigen Halbjahreszahlen am Montag in Berlin mitteilte. Für die Hypoport-Aktie ging es jedoch deutlich abwärts.

Dabei berichtete Hypoport-Chef Ronald Slabke von einer wieder wachsenden Nachfrage nach Immobilienkrediten und sieht das Unternehmen auf Kurs zu seinen Jahreszielen. So soll der Umsatz wie geplant auf mindestens 640 Millionen Euro steigen. Der operative Gewinn (Ebit) soll weiterhin 30 bis 36 Millionen Euro erreichen.

"Der in 2024 begonnene Turnaround unseres wichtigsten Marktes der privaten Immobilienfinanzierung hält bei leicht höherer Volatilität in 2025 an", sagte Slabke. Das Unternehmen begründet diese Entwicklung auch mit einer abnehmenden Attraktivität von Mietwohnungen. Der Mietwohnungsmarkt falle für die Mitte der Gesellschaft zunehmend als Alternative zum Eigentumserwerb aus, hatte Hypoport schon 2024 mitgeteilt.

Im ersten Halbjahr 2025 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 13 Prozent auf 305 Millionen Euro. Der operative Gewinn verdoppelte sich nahezu auf 16 Millionen Euro. Dies entspricht ziemlich genau den vorläufigen Zahlen, die Hypoport schon Ende Juli vorgelegt hatte. Unter dem Strich verdiente die Gesellschaft 10,9 Millionen Euro, ebenfalls fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor.

Zum Firmennetz von Hypoport gehören Unternehmen, die digitale Lösungen für die Kreditwirtschaft, den Wohnungsmarkt und für Versicherungen anbieten. Größtes Segment ist Europace, eine Plattform für Finanzierungen von Immobilien, Bausparprodukte und Ratenkredite.

Hypoport war aus der Fusion der 1954 gegründeten Dr. Klein & Co. AG und der Europace AG hervorgegangen. Slabke selbst hatte als Geschäftsführer bei Dr. Klein angefangen und Hypoport 1999 in einem von ihm organisierten sogenannten Management-Buyout übernommen./stw/mne/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 17.228 auf Ariva Indikation (11. August 2025, 15:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um +1,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,95 %. Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 1,19 Mrd.. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 307,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +49,94 %/+83,39 % bedeutet.



