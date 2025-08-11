Rekord im S&P 500
Diese Aktie dominiert den S&P 500 wie nie zuvor
Nvidia hat im US-Leitindex S&P 500 laut Apollo Global Management das höchste Gewicht einer Einzelaktie seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1981 erreicht.
- Nvidia erreicht höchste Gewichtung im S&P 500 seit 1981.
- Nur 16 S&P 500-Firmen erwähnen "Rezession" im Q2.
- Vertrauen wächst trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten.
Der Anteil des Chipentwicklers nähert sich der Marke von 8 Prozent und liegt damit über dem bisherigen Rekordwert von etwas mehr als 7 Prozent, den Apple im Jahr 2023 hielt. "Nvidia hat nun die größte Gewichtung im S&P 500 aller einzelnen Aktien seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1981", erklärte Apollo-Chefökonom Torsten Slok.
Parallel zu dieser Rekordkonzentration deutet sich ein Stimmungswandel in den Unternehmen an. Laut FactSet-Daten erwähnten im zweiten Quartal nur noch 16 Firmen aus dem S&P 500 in ihren Gewinnbekanntgaben das Wort "Rezession". Im ersten Quartal waren es noch 124 Unternehmen gewesen. Da bereits 90 Prozent der Konzerne berichtet haben, ist dies einer der stärksten Rückgänge von Rezessionsnennungen innerhalb eines Quartals in den vergangenen zehn Jahren.
In der vergangenen Dekade wurde die Marke von 200 Unternehmen, die in ihren Ergebnissen eine Rezession ansprachen, nur zweimal überschritten – während der ersten COVID-19-Schockphase im ersten Quartal 2020 und Mitte 2022. Im ersten Quartal 2025 hatten noch der Industrie- und der Finanzsektor mit 28 beziehungsweise 27 Unternehmen die meisten Rezessionsnennungen. Im zweiten Quartal sank diese Zahl in beiden Sektoren auf jeweils fünf.
Der Immobiliensektor reduzierte sich von 13 auf drei Unternehmen, die IT-Branche von zehn auf zwei. Versorger, Rohstoffe, Energie, Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste verzichteten zuletzt vollständig auf den Begriff.
Das Ausbleiben von Rezessionswarnungen könnte auf wachsendes Vertrauen angesichts nachlassender Inflation und stabiler Konsumausgaben hindeuten. Möglich ist jedoch auch, dass Firmen bewusst zurückhaltender formulieren, um angesichts weiter bestehender wirtschaftlicher Risiken keine negativen Signale zu senden.
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion