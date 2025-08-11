Diese Aktie dominiert den S&P 500 wie nie zuvor

Der Anteil des Chipentwicklers nähert sich der Marke von 8 Prozent und liegt damit über dem bisherigen Rekordwert von etwas mehr als 7 Prozent, den Apple im Jahr 2023 hielt. "Nvidia hat nun die größte Gewichtung im S&P 500 aller einzelnen Aktien seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1981", erklärte Apollo-Chefökonom Torsten Slok.

Parallel zu dieser Rekordkonzentration deutet sich ein Stimmungswandel in den Unternehmen an. Laut FactSet-Daten erwähnten im zweiten Quartal nur noch 16 Firmen aus dem S&P 500 in ihren Gewinnbekanntgaben das Wort "Rezession". Im ersten Quartal waren es noch 124 Unternehmen gewesen. Da bereits 90 Prozent der Konzerne berichtet haben, ist dies einer der stärksten Rückgänge von Rezessionsnennungen innerhalb eines Quartals in den vergangenen zehn Jahren.