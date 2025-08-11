Kaum veränderter Wochenstart

Börsenguru bin ich definitiv nicht aber >60 und damit alt. Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, wird Karl Valentin zugeschrieben, ist aber auch für die Börse relevant.

Kann nur meine persönlichen Eindrücke teilen, gefühlt will die Börse in den letzten Jahren stärker nach oben als je zuvor. Leider wird dieser Aufschwung vor allem von den Big 7 getragen und die Breite hinkt hinterher. Stockpicking wie hier und in befreundeten Foren besprochen wird ist da die Ausnahme. Seit der Finanzkrise 2008 waren die Rücksetzer schnell wieder aufgeholt und dann entstehen natürlich Zweifel ob das immer so sein wird. Da kommt natürlich der persönliche Anlagehorizont und ganz wichtig die eigene Frustrationstoleranz ins Spiel.

Schönes Beispiel Novo Nordisk, schau mal den Lz-Chart an, da sind wir jetzt in einem Bereich wie vor der Wunderwaffe zum Abnehmen. Kann mich erinnern wie hier in der Seitwärtsphase vor dem rasanten Aufstieg über NVO diskutiert wurde. Als Arzt war ich immer von den Produkten für Diabetiker überzeugt und habe mehr mit Glück den Anstieg mitgemacht, jetzt aber auch den Abstieg. Die Frage ist jetzt, halte ich jahrelangen Frust mit roten Vorzeichen trotz guter Fundamentaldaten aus . Da kommt jetzt halt die persönliche Strategie ins Spiel. Mir fällt es deutlich schwerer größere Aktienpakete zu erwerben, das sind in meinem Fall dann fünf Stellen und ich achte mehr darauf kein Geld kaputt zu machen- daher mag ich auch Anleihen ;-)

Denke den meist älteren Mitstreitern geht es ähnlich, mal einen überschaubaren Betrag auf ein Aktie zu setzen ist okay, aber das Gerüst sollte stehen und man achtet eher auf Erträge. Jüngeren würde ich raten auf die Sparrate zu achten, so wie Timburg hier es jahrelang öffentlich gemacht hat- übrigens mit einem meist guten Händchen fürs Stockpicking. Der Tenor hier war lange auf solide Aktien mit vernünftigen Bewertungen zu setzen hat beispielsweise die Techgiganten nicht adäquat honoriert- okay MSFT war immer gut gelitten, GOOGL später auch, aber das exponentielle Wachstum haben wenige mitgemacht- hier und anderswo. So ist halt die Börse , hätte, hätte Fahrradkette....







