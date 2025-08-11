Börsen Start Update
Börsenstart USA - 11.08. - US Tech 100 stark +0,10 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 44.181,35 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.
Top-Werte: Unitedhealth Group +2,16 %, Johnson & Johnson +0,88 %, Procter & Gamble +0,83 %, Amgen +0,72 %, Salesforce +0,68 %
Flop-Werte: Apple -1,54 %, Caterpillar -1,04 %, Nike (B) -0,76 %, IBM -0,53 %, Amazon -0,51 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.636,59 PKT und steigt um +0,10 %.
Top-Werte: Arm Holdings +5,54 %, Intel +4,36 %, Micron Technology +4,23 %, Tesla +3,32 %, Take-Two Interactive Software +3,21 %
Flop-Werte: Monster Beverage -1,61 %, Mondelez International Registered (A) -1,55 %, Apple -1,54 %, Axon Enterprise -1,46 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -1,43 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:50) bei 6.394,36 PKT und steigt um +0,06 %.
Top-Werte: Albemarle +7,43 %, Coinbase +4,99 %, TKO GROUP HOLDINGS Registered (A) +4,86 %, Viatris +4,71 %, Intel +4,36 %
Flop-Werte: The Hershey -3,14 %, AES -1,79 %, Air Products & Chemicals -1,64 %, Monster Beverage -1,61 %
