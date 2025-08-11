DAX, Village Farms International & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Novo Nordisk A/S
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Village Farms International
|+32,56 %
|Nahrungsmittel
|🥈
|Lithium Argentina
|+24,79 %
|Rohstoffe
|🥉
|BitMine Immersion Technologies Registered
|+23,24 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|C3.ai Registered (A)
|-24,18 %
|Informationstechnologie
|🟥
|monday.com
|-26,76 %
|Informationstechnologie
|🟥
|Orsted
|-28,92 %
|Versorger
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|BitMine Immersion Technologies Registered
|Finanzdienstleistungen
|🥈
|Canopy Growth
|Pharmaindustrie
|🥉
|Metavista3D
|Informationstechnologie
|Barrick Mining Corporation
|Rohstoffe
|Evotec
|Biotechnologie
|Rheinmetall
|Maschinenbau
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|172
|-
|🥈
|Novo Nordisk
|57
|Pharmaindustrie
|🥉
|Rheinmetall
|42
|Maschinenbau
|Newron Pharmaceuticals
|37
|Pharmaindustrie
|Evotec
|27
|Biotechnologie
|BYD
|26
|Fahrzeugindustrie
Village Farms International
Wochenperformance: +14,63 %
Wochenperformance: +14,63 %
Platz 1
Lithium Argentina
Wochenperformance: +7,96 %
Wochenperformance: +7,96 %
Platz 2
BitMine Immersion Technologies Registered
Wochenperformance: +90,27 %
Wochenperformance: +90,27 %
Platz 3
C3.ai Registered (A)
Wochenperformance: -22,23 %
Wochenperformance: -22,23 %
Platz 4
monday.com
Wochenperformance: -0,59 %
Wochenperformance: -0,59 %
Platz 5
Orsted
Wochenperformance: -4,51 %
Wochenperformance: -4,51 %
Platz 6
BitMine Immersion Technologies Registered
Wochenperformance: +90,27 %
Wochenperformance: +90,27 %
Platz 7
Canopy Growth
Wochenperformance: +35,11 %
Wochenperformance: +35,11 %
Platz 8
Metavista3D
Wochenperformance: -4,20 %
Wochenperformance: -4,20 %
Platz 9
Barrick Mining Corporation
Wochenperformance: +8,32 %
Wochenperformance: +8,32 %
Platz 10
Evotec
Wochenperformance: -2,00 %
Wochenperformance: -2,00 %
Platz 11
Rheinmetall
Wochenperformance: -5,12 %
Wochenperformance: -5,12 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: +2,87 %
Wochenperformance: +2,87 %
Platz 13
Novo Nordisk
Wochenperformance: +6,17 %
Wochenperformance: +6,17 %
Platz 14
Rheinmetall
Wochenperformance: -5,12 %
Wochenperformance: -5,12 %
Platz 15
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +12,41 %
Wochenperformance: +12,41 %
Platz 16
Evotec
Wochenperformance: -2,00 %
Wochenperformance: -2,00 %
Platz 17
BYD
Wochenperformance: -2,75 %
Wochenperformance: -2,75 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
15 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte