    DAX, Village Farms International & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag

    Foto: Novo Nordisk A/S

    🔥 Heiße Aktien

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 Village Farms International +32,56 % Nahrungsmittel Forum Nachrichten
    🥈 Lithium Argentina +24,79 % Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥉 BitMine Immersion Technologies Registered +23,24 % Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
    🟥 C3.ai Registered (A) -24,18 % Informationstechnologie Forum Nachrichten
    🟥 monday.com -26,76 % Informationstechnologie Nachrichten
    🟥 Orsted -28,92 % Versorger Forum Nachrichten

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 BitMine Immersion Technologies Registered Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
    🥈 Canopy Growth Pharmaindustrie Forum Nachrichten
    🥉 Metavista3D Informationstechnologie Forum Nachrichten
      Barrick Mining Corporation Rohstoffe Forum Nachrichten
      Evotec Biotechnologie Forum Nachrichten
      Rheinmetall Maschinenbau Forum Nachrichten

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 DAX 172 - Forum Nachrichten
    🥈 Novo Nordisk 57 Pharmaindustrie Forum Nachrichten
    🥉 Rheinmetall 42 Maschinenbau Forum Nachrichten
      Newron Pharmaceuticals 37 Pharmaindustrie Forum Nachrichten
      Evotec 27 Biotechnologie Forum Nachrichten
      BYD 26 Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten




    15 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    DAX, Village Farms International & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.