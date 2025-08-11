Arm Holdings Aktie mit starker Tagesperformance - 11.08.2025

Mit einer Performance von +5,54 % konnte die Arm Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Arm Holdings einen Gewinn von +16,49 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Arm Holdings Aktie damit um +1,18 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,66 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Arm Holdings -2,75 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,10 % geändert.

Arm Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,18 % 1 Monat -5,66 % 3 Monate +16,49 % 1 Jahr +11,93 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 132,20 Mrd.EUR wert.

Arm Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.