    MUMBAI BEGRÜßT DAVE & BUSTER'S

    MARKENEXPANSION MIT GLOBALEN AMBITIONEN

    Dallas (ots/PRNewswire) - Dave & Buster's, das weltweit führende Ziel für
    Gastronomie, Getränke und Unterhaltung, gab heute die Eröffnung seines zweiten
    Standorts in Indien bekannt - Teil eines ehrgeizigen internationalen
    Expansionsplans, der bereits mehrere neue Standorte in Bau umfasst. Der 2.000
    Quadratmeter große Standort im vierten Stock des Infiniti Malls in Andheri,
    Mumbai, markiert einen weiteren Meilenstein für Dave & Buster's in Indien.

    Die Eröffnung folgt auf den erfolgreichen Markteintritt in Bangalore, der die
    Marke als bevorzugtes Ziel auf internationalen Märkten etablierte. Mumbai ist
    nun der zweite Standort in Indien und dient als Sprungbrett für die weitere
    Expansion in der Region.

    "Die weltweite Nachfrage nach mitreißenden Gemeinschaftserlebnissen wächst", so
    Antonio Bautista, Chief Development Officer, International. "Diese Eröffnungen
    und die bis 2027 geplanten Standorte sind mehr als ein Markteintritt - sie
    schaffen neue Möglichkeiten, Menschen durch gemeinsame Erlebnisse zu verbinden."

    "Wir bringen gehobene Unterhaltung in die lebendigsten Städte Indiens", ergänzt
    Shreya Malpani, Direktorin der Malpani Group. "Mit Standorten in Bangalore und
    Mumbai revolutionieren wir, wie Indien Gastronomie, Spiele und Feiern erlebt."

    Jeder Standort folgt dem bewährten Dave & Buster's-Konzept: köstliches Essen,
    eine dynamische Bar, Premium-Spiele und ein lebendiges Design - verankert in
    wettbewerbsorientierten, sozialen Erlebnissen.

    Die Expansion setzt auf lokale Partnerschaften, bewahrt aber die Kernelemente
    der Marke, die weltweit Erfolge feiert. Mit Standorten in Nordamerika, Asien,
    Lateinamerika und Australien positioniert sich Dave & Buster's als globaler
    Leader im "Competitive Socializing".

    Folgen Sie @DaveandBustersIndia und #DaveAndBustersIndia für exklusive
    Einblicke. Internationale Updates: Dave & Buster's Franchising auf LinkedIn und
    unter www.daveandbusters.com/franchise (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4485
    134-7&h=2412649901&u=http%3A%2F%2Fwww.daveandbusters.com%2Ffranchise&a=www.davea
    ndbusters.com%2Ffranchise) .

    Über Dave & Buster's:

    Das 1982 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Coppell, Texas, betreibt über
    200 Standorte in Nordamerika unter den Marken Dave & Buster's und Main Event.
    Die einzigartige Kombination aus Gastronomie, Spielen und Entertainment macht es
    zum globalen Leader im "Competitive Socializing".

    Über die Malpani Group:

    Das diversifizierte Unternehmen aus Sangamner ist führend in Freizeitparks,
    darunter Indiens größter Themenpark Imagicaa, und aktiv in Energie, Immobilien
    und Hotellerie.

    Foto -
    https://mma.prnewswire.com/media/2747374/Dave_and_Busters_Mumbai_Release.jpg (ht
    tps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4485134-7&h=3080926145&u=https%3A%2F%2Fmma.prn
    ewswire.com%2Fmedia%2F2747374%2FDave_and_Busters_Mumbai_Release.jpg&a=https%3A%2
    F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2747374%2FDave_and_Busters_Mumbai_Release.jpg)

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1978259/D_B_Logo_Logo.jpg (https://c212.
    net/c/link/?t=0&l=de&o=4485134-7&h=4211986501&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com
    %2Fmedia%2F1978259%2FD_B_Logo_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedi
    a%2F1978259%2FD_B_Logo_Logo.jpg)

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mumbai-b
    egruWt-dave--busters-markenexpansion-mit-globalen-ambitionen-302526024.html

    Pressekontakt:

    Kelly Valdez,
    Senior Manager,
    International Franchise,
    Dave & Buster's Entertainment,
    Inc.,
    kelly.valdez@daveandbusters.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178082/6094508
    OTS: Dave & Buster's




