MARKENEXPANSION MIT GLOBALEN AMBITIONEN

Dallas (ots/PRNewswire) - Dave & Buster's, das weltweit führende Ziel für

Gastronomie, Getränke und Unterhaltung, gab heute die Eröffnung seines zweiten

Standorts in Indien bekannt - Teil eines ehrgeizigen internationalen

Expansionsplans, der bereits mehrere neue Standorte in Bau umfasst. Der 2.000

Quadratmeter große Standort im vierten Stock des Infiniti Malls in Andheri,

Mumbai, markiert einen weiteren Meilenstein für Dave & Buster's in Indien.



Die Eröffnung folgt auf den erfolgreichen Markteintritt in Bangalore, der die

Marke als bevorzugtes Ziel auf internationalen Märkten etablierte. Mumbai ist

nun der zweite Standort in Indien und dient als Sprungbrett für die weitere

Expansion in der Region.







Antonio Bautista, Chief Development Officer, International. "Diese Eröffnungen

und die bis 2027 geplanten Standorte sind mehr als ein Markteintritt - sie

schaffen neue Möglichkeiten, Menschen durch gemeinsame Erlebnisse zu verbinden."



"Wir bringen gehobene Unterhaltung in die lebendigsten Städte Indiens", ergänzt

Shreya Malpani, Direktorin der Malpani Group. "Mit Standorten in Bangalore und

Mumbai revolutionieren wir, wie Indien Gastronomie, Spiele und Feiern erlebt."



Jeder Standort folgt dem bewährten Dave & Buster's-Konzept: köstliches Essen,

eine dynamische Bar, Premium-Spiele und ein lebendiges Design - verankert in

wettbewerbsorientierten, sozialen Erlebnissen.



Die Expansion setzt auf lokale Partnerschaften, bewahrt aber die Kernelemente

der Marke, die weltweit Erfolge feiert. Mit Standorten in Nordamerika, Asien,

Lateinamerika und Australien positioniert sich Dave & Buster's als globaler

Leader im "Competitive Socializing".



Folgen Sie @DaveandBustersIndia und #DaveAndBustersIndia für exklusive

Einblicke. Internationale Updates: Dave & Buster's Franchising auf LinkedIn und

unter www.daveandbusters.com/franchise (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4485

134-7&h=2412649901&u=http%3A%2F%2Fwww.daveandbusters.com%2Ffranchise&a=www.davea

ndbusters.com%2Ffranchise) .



Über Dave & Buster's:



Das 1982 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Coppell, Texas, betreibt über

200 Standorte in Nordamerika unter den Marken Dave & Buster's und Main Event.

Die einzigartige Kombination aus Gastronomie, Spielen und Entertainment macht es

zum globalen Leader im "Competitive Socializing".



Über die Malpani Group:



Das diversifizierte Unternehmen aus Sangamner ist führend in Freizeitparks,

darunter Indiens größter Themenpark Imagicaa, und aktiv in Energie,

und Hotellerie.



Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/2747374/Dave_and_Busters_Mumbai_Release.jpg (ht

tps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4485134-7&h=3080926145&u=https%3A%2F%2Fmma.prn

ewswire.com%2Fmedia%2F2747374%2FDave_and_Busters_Mumbai_Release.jpg&a=https%3A%2

F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2747374%2FDave_and_Busters_Mumbai_Release.jpg)



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1978259/D_B_Logo_Logo.jpg (https://c212.

net/c/link/?t=0&l=de&o=4485134-7&h=4211986501&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com

%2Fmedia%2F1978259%2FD_B_Logo_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedi

a%2F1978259%2FD_B_Logo_Logo.jpg)



