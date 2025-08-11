MUMBAI BEGRÜßT DAVE & BUSTER'S
MARKENEXPANSION MIT GLOBALEN AMBITIONEN
Dallas (ots/PRNewswire) - Dave & Buster's, das weltweit führende Ziel für
Gastronomie, Getränke und Unterhaltung, gab heute die Eröffnung seines zweiten
Standorts in Indien bekannt - Teil eines ehrgeizigen internationalen
Expansionsplans, der bereits mehrere neue Standorte in Bau umfasst. Der 2.000
Quadratmeter große Standort im vierten Stock des Infiniti Malls in Andheri,
Mumbai, markiert einen weiteren Meilenstein für Dave & Buster's in Indien.
Die Eröffnung folgt auf den erfolgreichen Markteintritt in Bangalore, der die
Marke als bevorzugtes Ziel auf internationalen Märkten etablierte. Mumbai ist
nun der zweite Standort in Indien und dient als Sprungbrett für die weitere
Expansion in der Region.
"Die weltweite Nachfrage nach mitreißenden Gemeinschaftserlebnissen wächst", so
Antonio Bautista, Chief Development Officer, International. "Diese Eröffnungen
und die bis 2027 geplanten Standorte sind mehr als ein Markteintritt - sie
schaffen neue Möglichkeiten, Menschen durch gemeinsame Erlebnisse zu verbinden."
"Wir bringen gehobene Unterhaltung in die lebendigsten Städte Indiens", ergänzt
Shreya Malpani, Direktorin der Malpani Group. "Mit Standorten in Bangalore und
Mumbai revolutionieren wir, wie Indien Gastronomie, Spiele und Feiern erlebt."
Jeder Standort folgt dem bewährten Dave & Buster's-Konzept: köstliches Essen,
eine dynamische Bar, Premium-Spiele und ein lebendiges Design - verankert in
wettbewerbsorientierten, sozialen Erlebnissen.
Die Expansion setzt auf lokale Partnerschaften, bewahrt aber die Kernelemente
der Marke, die weltweit Erfolge feiert. Mit Standorten in Nordamerika, Asien,
Lateinamerika und Australien positioniert sich Dave & Buster's als globaler
Leader im "Competitive Socializing".
Folgen Sie @DaveandBustersIndia und #DaveAndBustersIndia für exklusive
Einblicke. Internationale Updates: Dave & Buster's Franchising auf LinkedIn und
unter www.daveandbusters.com/franchise (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4485
134-7&h=2412649901&u=http%3A%2F%2Fwww.daveandbusters.com%2Ffranchise&a=www.davea
ndbusters.com%2Ffranchise) .
Über Dave & Buster's:
Das 1982 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Coppell, Texas, betreibt über
200 Standorte in Nordamerika unter den Marken Dave & Buster's und Main Event.
Die einzigartige Kombination aus Gastronomie, Spielen und Entertainment macht es
zum globalen Leader im "Competitive Socializing".
Über die Malpani Group:
Das diversifizierte Unternehmen aus Sangamner ist führend in Freizeitparks,
darunter Indiens größter Themenpark Imagicaa, und aktiv in Energie, Immobilien
und Hotellerie.
Foto -
https://mma.prnewswire.com/media/2747374/Dave_and_Busters_Mumbai_Release.jpg (ht
tps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4485134-7&h=3080926145&u=https%3A%2F%2Fmma.prn
ewswire.com%2Fmedia%2F2747374%2FDave_and_Busters_Mumbai_Release.jpg&a=https%3A%2
F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2747374%2FDave_and_Busters_Mumbai_Release.jpg)
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1978259/D_B_Logo_Logo.jpg (https://c212.
net/c/link/?t=0&l=de&o=4485134-7&h=4211986501&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com
%2Fmedia%2F1978259%2FD_B_Logo_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedi
a%2F1978259%2FD_B_Logo_Logo.jpg)
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mumbai-b
egruWt-dave--busters-markenexpansion-mit-globalen-ambitionen-302526024.html
Pressekontakt:
Kelly Valdez,
Senior Manager,
International Franchise,
Dave & Buster's Entertainment,
Inc.,
kelly.valdez@daveandbusters.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178082/6094508
OTS: Dave & Buster's
