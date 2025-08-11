    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNike (B) AktievorwärtsNachrichten zu Nike (B)
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft NIKE INC auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. nach aktuellen Absatzzahlen des wichtigen Großhändlers Pou Sheng auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der chinesische Händler habe für Juli von einem rückläufigen Einzelhandelsgeschäft berichtet, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Vorjahresvergleich sei dies schon das fünfte Jahr in Folge mit einem Rückgang. Für Adidas und Nike lasse dies die Folgerung zu, dass das Wachstum in China gedämpft bleibe./tih/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 10:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 10:59 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 63,13EUR auf Tradegate (11. August 2025, 16:06 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Aneesha Sherman
    Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 85
    Kursziel alt: 85
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 85,00$, was eine Steigerung von +15,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft NIKE INC auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. nach aktuellen Absatzzahlen des wichtigen Großhändlers Pou Sheng auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 Euro …