BERNSTEIN RESEARCH stuft NIKE INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. nach aktuellen Absatzzahlen des wichtigen Großhändlers Pou Sheng auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der chinesische Händler habe für Juli von einem rückläufigen Einzelhandelsgeschäft berichtet, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Vorjahresvergleich sei dies schon das fünfte Jahr in Folge mit einem Rückgang. Für Adidas und Nike lasse dies die Folgerung zu, dass das Wachstum in China gedämpft bleibe./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 10:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 10:59 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 63,13EUR auf Tradegate (11. August 2025, 16:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Aneesha Sherman

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

