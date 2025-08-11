Allgeier SE: Wachstumsschub durch Investitionen im öffentlichen Sektor 2025!
Trotz Rückschlägen und Verzögerungen bleibt Allgeier SE optimistisch für das Geschäftsjahr 2025.
Foto: adobe.stock.com
- Allgeier SE erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 187 Mio. Euro, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (198 Mio. Euro) darstellt.
- Die Umsatzentwicklung wurde durch Verzögerungen bei Digitalisierungsprojekten im öffentlichen Sektor beeinflusst, da die neue Bundesregierung noch in der Findungsphase war.
- Die Wertschöpfung des Konzerns betrug 67 Mio. Euro mit einer Wertschöpfungsmarge von 35 Prozent, während das bereinigte EBITDA bei 21 Mio. Euro lag.
- Außerordentliche Kosten von rund 5 Mio. Euro belasteten das Ergebnis, insbesondere durch den Aufbau von Projektteams für den öffentlichen Sektor.
- Zum 30. Juni 2025 betrug das Konzern-Eigenkapital 183 Mio. Euro, während die Nettoverschuldung auf 134 Mio. Euro anstieg.
- Allgeier SE hält an der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 fest, die in einer vorherigen Mitteilung veröffentlicht wurde.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Allgeier ist am 15.08.2025.
Der Kurs von Allgeier lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,03 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,050EUR das entspricht einem Minus von -0,28 % seit der Veröffentlichung.
-2,43 %
+1,63 %
-3,62 %
-3,37 %
+11,01 %
-44,25 %
+89,72 %
+396,45 %
+840,10 %
ISIN:DE000A2GS633WKN:A2GS63
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte