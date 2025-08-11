    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Neue Partnerschaft

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    mgm setzt auf STACKIT für souveränes Cloud-Hosting (FOTO)

    München (ots) - Das internationale Softwareunternehmen mgm technology partners
    GmbH ist ab sofort Partner der STACKIT GmbH & Co. KG. STACKIT bietet eine
    leistungsstarke Cloud made in Germany. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht ein
    gemeinsames Ziel: Aufbau einer souveränen, zukunftsfähigen Digital-Infrastruktur
    auf Basis europäischer Werte - leistungsfähig, sicher und unabhängig.

    Eine europäische Partnerschaft

    mgm ist spezialisiert auf die Konzeption und Umsetzung von skalierbaren
    Enterprise-Anwendungen auf der Basis von marktgängigen
    Open-Source-Software-Komponenten. Durch die STACKIT-Partnerschaft kann mgm, die
    für seine Kunden entwickelten Plattformen, in zertifizierten DSGVO-konformen
    Rechenzentren in Deutschland betreiben.

    "Der beste Weg zur digitalen Souveränität Europas ist die vertrauensvolle
    Zusammenarbeit von IT-Partnern mit komplementärer Expertise und die gemeinsame
    Verantwortung von Digitalisierungslösungen für Wirtschaft und Verwaltung", sagt
    Dr. Steffen Weber, Geschäftsführer bei mgm. "Wir sehen in STACKIT nicht nur
    einen leistungsstarken Cloud-Anbieter, sondern auch einen aktiven Mitgestalter
    einer souveränen Digital-Infrastruktur für Deutschland."

    Gemeinsam für offene, sichere Innovationen

    Die neue Partnerschaft verbindet technische Expertise mit einem klaren
    politischen Anspruch: Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sollen digitale
    Lösungen nutzen können, ohne auf Datenkontrolle, Sicherheit oder
    Zukunftsfähigkeit zu verzichten. Cloud-native Entwicklung, Open Source und
    vertrauenswürdige KI stehen dabei im Mittelpunkt.

    "Die Partnerschaft mit mgm technology partners ist ein wichtiger Schritt, um
    unsere Vision einer souveränen, zukunftsfähigen und wertebasierten digitalen
    Infrastruktur in Europa voranzutreiben", ergänzt Bernie Wagner, Bereichsvorstand
    Sales und Marketing Schwarz Digits und CEO von STACKIT. "Unsere Kooperation
    unterstreicht die Bedeutung von vertrauensvoller Zusammenarbeit und
    komplementärer Expertise für die digitale Souveränität."

    Weiterführende Informationen:

    - Website: https://www.mgm-tp.com/c12-cloud.html
    - Website: https://www.stackit.de

    Unternehmensprofil mgm technology partners GmbH

    mgm technology partners ist ein internationales Software-Unternehmen und seit
    über 30 Jahren Experte für die Entwicklung von geschäftskritischen
    Enterprise-Applikationen, unter anderem in den Branchen Öffentliche Verwaltung,
    Retail und Industrieversicherung. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und
    beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 19
    internationalen Standorten.

    Unternehmensprofil STACKIT

    STACKIT ist der Cloud-Provider der Schwarz Gruppe. Auch externe Partner und
    Kunden im europäischen Raum können sich bei ihrer digitalen Transformation auf
    die Cloud-Services verlassen, von denen die Unternehmen der Schwarz Gruppe seit
    Jahren profitieren. Auf dem Weg zum ersten europäischen Hyperscaler bietet
    STACKIT eine weit über den Marktstandard hinausgehende digitale Souveränität
    sowie individuelle Ansätze zur Implementierung und zum Betrieb von
    Cloud-Lösungen. STACKIT betreibt heute Cloud- und Colocation-Regionen in
    Deutschland und Österreich. Diese Kapazitäten werden unter anderem mit dem
    Aufbau einer neuen Region in Lübbenau erweitert. Das im schwäbischen Neckarsulm
    beheimatete Team ebnet so den Weg in ein unabhängiges Europa - digital, führend.
    Als Teil von Schwarz Digits gehört die STACKIT GmbH und Co. KG zur IT- und
    Digitalsparte der Schwarz Gruppe.

    Pressekontakt:

    mgm technology partners GmbH
    Nadine Kneschke
    Holländischer Brook 2
    20457 Hamburg
    T +49 40 80 81 28 20-860
    mailto:nadine.kneschke@mgm-tp.com
    http://www.mgm-tp.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/144608/6094542
    OTS: mgm technology partners GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Neue Partnerschaft mgm setzt auf STACKIT für souveränes Cloud-Hosting (FOTO) Das internationale Softwareunternehmen mgm technology partners GmbH ist ab sofort Partner der STACKIT GmbH & Co. KG. STACKIT bietet eine leistungsstarke Cloud made in Germany. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht ein gemeinsames Ziel: Aufbau einer …