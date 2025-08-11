mgm setzt auf STACKIT für souveränes Cloud-Hosting (FOTO)

München (ots) - Das internationale Softwareunternehmen mgm technology partners

GmbH ist ab sofort Partner der STACKIT GmbH & Co. KG. STACKIT bietet eine

leistungsstarke Cloud made in Germany. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht ein

gemeinsames Ziel: Aufbau einer souveränen, zukunftsfähigen Digital-Infrastruktur

auf Basis europäischer Werte - leistungsfähig, sicher und unabhängig.



Eine europäische Partnerschaft





mgm ist spezialisiert auf die Konzeption und Umsetzung von skalierbaren

Enterprise-Anwendungen auf der Basis von marktgängigen

Open-Source-Software-Komponenten. Durch die STACKIT-Partnerschaft kann mgm, die

für seine Kunden entwickelten Plattformen, in zertifizierten DSGVO-konformen

Rechenzentren in Deutschland betreiben.



"Der beste Weg zur digitalen Souveränität Europas ist die vertrauensvolle

Zusammenarbeit von IT-Partnern mit komplementärer Expertise und die gemeinsame

Verantwortung von Digitalisierungslösungen für Wirtschaft und Verwaltung", sagt

Dr. Steffen Weber, Geschäftsführer bei mgm. "Wir sehen in STACKIT nicht nur

einen leistungsstarken Cloud-Anbieter, sondern auch einen aktiven Mitgestalter

einer souveränen Digital-Infrastruktur für Deutschland."



Gemeinsam für offene, sichere Innovationen



Die neue Partnerschaft verbindet technische Expertise mit einem klaren

politischen Anspruch: Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sollen digitale

Lösungen nutzen können, ohne auf Datenkontrolle, Sicherheit oder

Zukunftsfähigkeit zu verzichten. Cloud-native Entwicklung, Open Source und

vertrauenswürdige KI stehen dabei im Mittelpunkt.



"Die Partnerschaft mit mgm technology partners ist ein wichtiger Schritt, um

unsere Vision einer souveränen, zukunftsfähigen und wertebasierten digitalen

Infrastruktur in Europa voranzutreiben", ergänzt Bernie Wagner, Bereichsvorstand

Sales und Marketing Schwarz Digits und CEO von STACKIT. "Unsere Kooperation

unterstreicht die Bedeutung von vertrauensvoller Zusammenarbeit und

komplementärer Expertise für die digitale Souveränität."



Weiterführende Informationen:



- Website: https://www.mgm-tp.com/c12-cloud.html

- Website: https://www.stackit.de



Unternehmensprofil mgm technology partners GmbH



mgm technology partners ist ein internationales Software-Unternehmen und seit

über 30 Jahren Experte für die Entwicklung von geschäftskritischen

Enterprise-Applikationen, unter anderem in den Branchen Öffentliche Verwaltung,

Retail und Industrieversicherung. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und

beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 19

internationalen Standorten.



Unternehmensprofil STACKIT



STACKIT ist der Cloud-Provider der Schwarz Gruppe. Auch externe Partner und

Kunden im europäischen Raum können sich bei ihrer digitalen Transformation auf

die Cloud-Services verlassen, von denen die Unternehmen der Schwarz Gruppe seit

Jahren profitieren. Auf dem Weg zum ersten europäischen Hyperscaler bietet

STACKIT eine weit über den Marktstandard hinausgehende digitale Souveränität

sowie individuelle Ansätze zur Implementierung und zum Betrieb von

Cloud-Lösungen. STACKIT betreibt heute Cloud- und Colocation-Regionen in

Deutschland und Österreich. Diese Kapazitäten werden unter anderem mit dem

Aufbau einer neuen Region in Lübbenau erweitert. Das im schwäbischen Neckarsulm

beheimatete Team ebnet so den Weg in ein unabhängiges Europa - digital, führend.

Als Teil von Schwarz Digits gehört die STACKIT GmbH und Co. KG zur IT- und

Digitalsparte der Schwarz Gruppe.



