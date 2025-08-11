Neue Partnerschaft
mgm setzt auf STACKIT für souveränes Cloud-Hosting (FOTO)
München (ots) - Das internationale Softwareunternehmen mgm technology partners
GmbH ist ab sofort Partner der STACKIT GmbH & Co. KG. STACKIT bietet eine
leistungsstarke Cloud made in Germany. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht ein
gemeinsames Ziel: Aufbau einer souveränen, zukunftsfähigen Digital-Infrastruktur
auf Basis europäischer Werte - leistungsfähig, sicher und unabhängig.
Eine europäische Partnerschaft
GmbH ist ab sofort Partner der STACKIT GmbH & Co. KG. STACKIT bietet eine
leistungsstarke Cloud made in Germany. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht ein
gemeinsames Ziel: Aufbau einer souveränen, zukunftsfähigen Digital-Infrastruktur
auf Basis europäischer Werte - leistungsfähig, sicher und unabhängig.
Eine europäische Partnerschaft
mgm ist spezialisiert auf die Konzeption und Umsetzung von skalierbaren
Enterprise-Anwendungen auf der Basis von marktgängigen
Open-Source-Software-Komponenten. Durch die STACKIT-Partnerschaft kann mgm, die
für seine Kunden entwickelten Plattformen, in zertifizierten DSGVO-konformen
Rechenzentren in Deutschland betreiben.
"Der beste Weg zur digitalen Souveränität Europas ist die vertrauensvolle
Zusammenarbeit von IT-Partnern mit komplementärer Expertise und die gemeinsame
Verantwortung von Digitalisierungslösungen für Wirtschaft und Verwaltung", sagt
Dr. Steffen Weber, Geschäftsführer bei mgm. "Wir sehen in STACKIT nicht nur
einen leistungsstarken Cloud-Anbieter, sondern auch einen aktiven Mitgestalter
einer souveränen Digital-Infrastruktur für Deutschland."
Gemeinsam für offene, sichere Innovationen
Die neue Partnerschaft verbindet technische Expertise mit einem klaren
politischen Anspruch: Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sollen digitale
Lösungen nutzen können, ohne auf Datenkontrolle, Sicherheit oder
Zukunftsfähigkeit zu verzichten. Cloud-native Entwicklung, Open Source und
vertrauenswürdige KI stehen dabei im Mittelpunkt.
"Die Partnerschaft mit mgm technology partners ist ein wichtiger Schritt, um
unsere Vision einer souveränen, zukunftsfähigen und wertebasierten digitalen
Infrastruktur in Europa voranzutreiben", ergänzt Bernie Wagner, Bereichsvorstand
Sales und Marketing Schwarz Digits und CEO von STACKIT. "Unsere Kooperation
unterstreicht die Bedeutung von vertrauensvoller Zusammenarbeit und
komplementärer Expertise für die digitale Souveränität."
Weiterführende Informationen:
- Website: https://www.mgm-tp.com/c12-cloud.html
- Website: https://www.stackit.de
Unternehmensprofil mgm technology partners GmbH
mgm technology partners ist ein internationales Software-Unternehmen und seit
über 30 Jahren Experte für die Entwicklung von geschäftskritischen
Enterprise-Applikationen, unter anderem in den Branchen Öffentliche Verwaltung,
Retail und Industrieversicherung. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und
beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 19
internationalen Standorten.
Unternehmensprofil STACKIT
STACKIT ist der Cloud-Provider der Schwarz Gruppe. Auch externe Partner und
Kunden im europäischen Raum können sich bei ihrer digitalen Transformation auf
die Cloud-Services verlassen, von denen die Unternehmen der Schwarz Gruppe seit
Jahren profitieren. Auf dem Weg zum ersten europäischen Hyperscaler bietet
STACKIT eine weit über den Marktstandard hinausgehende digitale Souveränität
sowie individuelle Ansätze zur Implementierung und zum Betrieb von
Cloud-Lösungen. STACKIT betreibt heute Cloud- und Colocation-Regionen in
Deutschland und Österreich. Diese Kapazitäten werden unter anderem mit dem
Aufbau einer neuen Region in Lübbenau erweitert. Das im schwäbischen Neckarsulm
beheimatete Team ebnet so den Weg in ein unabhängiges Europa - digital, führend.
Als Teil von Schwarz Digits gehört die STACKIT GmbH und Co. KG zur IT- und
Digitalsparte der Schwarz Gruppe.
Pressekontakt:
mgm technology partners GmbH
Nadine Kneschke
Holländischer Brook 2
20457 Hamburg
T +49 40 80 81 28 20-860
mailto:nadine.kneschke@mgm-tp.com
http://www.mgm-tp.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/144608/6094542
OTS: mgm technology partners GmbH
