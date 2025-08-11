Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im DAX am 11.08.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.08.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Rheinmetall
Tagesperformance: -4,75 %
Platz 1
Performance 1M: -11,98 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 2
Performance 1M: +2,75 %
Commerzbank
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 3
Performance 1M: +18,82 %
Siemens
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 4
Performance 1M: +2,01 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 5
Performance 1M: +6,86 %
