Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 11.08.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.08.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -8,41 %
Platz 1
Performance 1M: -0,13 %
Formycon
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 2
Performance 1M: -14,31 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -4,27 %
Platz 3
Performance 1M: -10,65 %
Evotec
Tagesperformance: -3,70 %
Platz 4
Performance 1M: -5,57 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 5
Performance 1M: -27,46 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 6
Performance 1M: -18,29 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 7
Performance 1M: -16,42 %
