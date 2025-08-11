    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsNachricht

    Vorläufige Geschäftszahlen

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    C3 AI: Aktie schmiert ab und verliert ein Drittel ihres Werts

    To the moon zum Erdkern: Die Aktien von C3 AI stürzten am Montag um 30 Prozent ab, nachdem es vorläufige Geschäftszahlen bekannt gegeben hatte.

    Vorläufige Geschäftszahlen - C3 AI: Aktie schmiert ab und verliert ein Drittel ihres Werts
    Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    C3 AI erklärte am Freitag, dass es für das erste Geschäftsquartal 2026 einen Umsatz zwischen 70,2 und 70,4 Millionen US-Dollar erwarte. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte das Unternehmen noch 87,2 Millionen US-Dollar erwirtschaftet.

    CEO Thomas Siebel nannte die Vertriebsergebnisse des Quartals in einer Stellungnahme "völlig inakzeptabel." Er führte die schwache Entwicklung auf die "störenden Effekte" der Reorganisation sowie auf seine anhaltenden Gesundheitsprobleme zurück.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Für das Quartal rechnet das Unternehmen mit einem GAAP-Betriebsverlust zwischen 124,7 und 124,9 Millionen US-Dollar – deutlich höher als der Verlust von 72,59 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

    Siebel erklärte: "Leider haben mich diese gesundheitlichen Probleme daran gehindert, mich so aktiv am Verkaufsprozess zu beteiligen wie in der Vergangenheit. Rückblickend ist nun klar, dass meine aktive Beteiligung am Vertrieb wohl einen größeren Einfluss hatte, als ich zuvor angenommen hatte."

    C3.ai Registered (A)

    -22,58 %
    -26,30 %
    -36,98 %
    -31,68 %
    -32,26 %
    -27,48 %
    -81,46 %
    ISIN:US12468P1049WKN:A2QJVE

    Im Juli hatte Siebel bekanntgegeben, dass bei ihm Anfang des Jahres eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert wurde, die zu einer starken Sehbeeinträchtigung geführt hat. Der Verwaltungsrat und Siebel selbst haben inzwischen die Suche nach einem neuen CEO gestartet.

    Laut C3 AI ist die Umstrukturierung der Vertriebs- und Serviceorganisation abgeschlossen. Siebel erklärte, seine Gesundheit habe sich – abgesehen von der Sehbehinderung – dramatisch verbessert." Er fühle sich stark, sei voll engagiert und wolle rasch "exzellente" Kandidaten für den CEO-Posten finden.

    "Ich bin zuversichtlich, dass das Unternehmen nun in einer Position ist, um künftig an Fahrt zu gewinnen", so Siebel.

    Das Unternehmen will seine endgültigen Zahlen für das erste Quartal am 3. September um 23:00 Uhr MESZ in einer Telefonkonferenz vorstellen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    Vorläufige Geschäftszahlen C3 AI: Aktie schmiert ab und verliert ein Drittel ihres Werts To the moon zum Erdkern: Die Aktien von C3 AI stürzten am Montag um 30 Prozent ab, nachdem es vorläufige Geschäftszahlen bekannt gegeben hatte.