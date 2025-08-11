C3 AI: Aktie schmiert ab und verliert ein Drittel ihres Werts

CEO Thomas Siebel nannte die Vertriebsergebnisse des Quartals in einer Stellungnahme "völlig inakzeptabel." Er führte die schwache Entwicklung auf die "störenden Effekte" der Reorganisation sowie auf seine anhaltenden Gesundheitsprobleme zurück.

C3 AI erklärte am Freitag, dass es für das erste Geschäftsquartal 2026 einen Umsatz zwischen 70,2 und 70,4 Millionen US-Dollar erwarte. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte das Unternehmen noch 87,2 Millionen US-Dollar erwirtschaftet.

Für das Quartal rechnet das Unternehmen mit einem GAAP-Betriebsverlust zwischen 124,7 und 124,9 Millionen US-Dollar – deutlich höher als der Verlust von 72,59 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Siebel erklärte: "Leider haben mich diese gesundheitlichen Probleme daran gehindert, mich so aktiv am Verkaufsprozess zu beteiligen wie in der Vergangenheit. Rückblickend ist nun klar, dass meine aktive Beteiligung am Vertrieb wohl einen größeren Einfluss hatte, als ich zuvor angenommen hatte."

Im Juli hatte Siebel bekanntgegeben, dass bei ihm Anfang des Jahres eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert wurde, die zu einer starken Sehbeeinträchtigung geführt hat. Der Verwaltungsrat und Siebel selbst haben inzwischen die Suche nach einem neuen CEO gestartet.

Laut C3 AI ist die Umstrukturierung der Vertriebs- und Serviceorganisation abgeschlossen. Siebel erklärte, seine Gesundheit habe sich – abgesehen von der Sehbehinderung – dramatisch verbessert." Er fühle sich stark, sei voll engagiert und wolle rasch "exzellente" Kandidaten für den CEO-Posten finden.

"Ich bin zuversichtlich, dass das Unternehmen nun in einer Position ist, um künftig an Fahrt zu gewinnen", so Siebel.

Das Unternehmen will seine endgültigen Zahlen für das erste Quartal am 3. September um 23:00 Uhr MESZ in einer Telefonkonferenz vorstellen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion