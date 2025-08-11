    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero
    Prosus darf Just Eat übernehmen - Senkt dafür Anteil an Delivery Hero

    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Internetholding Prosus hat die Zustimmung für die Just-Eat-Übernahme aus Brüssel erhalten und reduziert dafür ihren Anteil am deutschen Rivalen Delivery Hero . Über einen zwölfmonatigen Zeitraum werde Prosus seinen Anteil an Delivery Hero soweit senken, dass das Unternehmen nicht mehr der größte Aktionär des Essenslieferdienstes aus dem MDax ist, teilten Prosus und Just Eat Takeaway am Montag in Amsterdam mit. Zudem solle von Prosus oder dem südafrikanischen Mutterkonzern Naspers kein Vertreter mehr für einen Sitz im Vorstand oder Aufsichtsrat der Berliner vorgeschlagen werden.

    Prosus beziehungsweise Naspers besitzt nach eigenen Angaben 28 Prozent der Delivery-Hero-Anteile. Nächstgrößerer Aktionär ist laut Delivery Hero die Conifer Group mit zwischen 5 und 10 Prozent der Aktien. Dass Prosus im Gegenzug für eine Genehmigung der EU-Behörden dazu bereit wäre, Delivery-Hero-Anteile abzugeben, hatte sich in Medienberichten bereits angedeutet.

    Prosus-Chef Fabricio Bloisi zeigte sich erfreut über die "rasche Genehmigung" der Übernahme von Just Eat Takeaway seitens der EU-Kommission. Alle erforderlichen Genehmigungen lägen nun vor. Die Annahmefrist für das Angebot ende am 1. Oktober zum Handelsende. Prosus bietet dafür wie bereits bekannt pro Aktie 20,30 Euro in bar. Insgesamt würde die Übernahme damit 4,1 Milliarden Euro kosten. Derzeit sieht das Angebot eine Annahmeschwelle von 80 Prozent vor, die im Gegenzug auf einen Verzicht auf ein Herausdrängen der Minderheitsaktionäre ("Squeeze-Out") auch noch wegfallen kann./men/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Just Eat Takeaway.com Aktie

    Die Just Eat Takeaway.com Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 31.275 auf Ariva Indikation (11. August 2025, 16:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Just Eat Takeaway.com Aktie um -0,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von Just Eat Takeaway.com bezifferte sich zuletzt auf 4,22 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,000EUR. Von den letzten 9 Analysten der Just Eat Takeaway.com Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -1,04 %/-1,04 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
