Prosus darf Just Eat übernehmen - Senkt dafür Anteil an Delivery Hero
- Prosus erhält EU-Zustimmung für Just-Eat-Übernahme.
- Anteil an Delivery Hero wird innerhalb von 12 Monaten gesenkt.
- Übernahmeangebot endet am 1. Oktober, Preis 20,30 Euro.
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Internetholding Prosus hat die Zustimmung für die Just-Eat-Übernahme aus Brüssel erhalten und reduziert dafür ihren Anteil am deutschen Rivalen Delivery Hero . Über einen zwölfmonatigen Zeitraum werde Prosus seinen Anteil an Delivery Hero soweit senken, dass das Unternehmen nicht mehr der größte Aktionär des Essenslieferdienstes aus dem MDax ist, teilten Prosus und Just Eat Takeaway am Montag in Amsterdam mit. Zudem solle von Prosus oder dem südafrikanischen Mutterkonzern Naspers kein Vertreter mehr für einen Sitz im Vorstand oder Aufsichtsrat der Berliner vorgeschlagen werden.
Prosus beziehungsweise Naspers besitzt nach eigenen Angaben 28 Prozent der Delivery-Hero-Anteile. Nächstgrößerer Aktionär ist laut Delivery Hero die Conifer Group mit zwischen 5 und 10 Prozent der Aktien. Dass Prosus im Gegenzug für eine Genehmigung der EU-Behörden dazu bereit wäre, Delivery-Hero-Anteile abzugeben, hatte sich in Medienberichten bereits angedeutet.
Prosus-Chef Fabricio Bloisi zeigte sich erfreut über die "rasche Genehmigung" der Übernahme von Just Eat Takeaway seitens der EU-Kommission. Alle erforderlichen Genehmigungen lägen nun vor. Die Annahmefrist für das Angebot ende am 1. Oktober zum Handelsende. Prosus bietet dafür wie bereits bekannt pro Aktie 20,30 Euro in bar. Insgesamt würde die Übernahme damit 4,1 Milliarden Euro kosten. Derzeit sieht das Angebot eine Annahmeschwelle von 80 Prozent vor, die im Gegenzug auf einen Verzicht auf ein Herausdrängen der Minderheitsaktionäre ("Squeeze-Out") auch noch wegfallen kann./men/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Just Eat Takeaway.com Aktie
Die Just Eat Takeaway.com Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 31.275 auf Ariva Indikation (11. August 2025, 16:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Just Eat Takeaway.com Aktie um -0,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Just Eat Takeaway.com bezifferte sich zuletzt auf 4,22 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,000EUR. Von den letzten 9 Analysten der Just Eat Takeaway.com Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -1,04 %/-1,04 % bedeutet.
