Kreativität auf Knopfdruck - Moderne Kampagnen in Rekordzeit dank KI
Frankfurt (ots) - Wir alle sehen hunderte Werbevideos in der Woche, wenn nicht
sogar täglich. Egal ob am Handy, am Fernseher oder auf digitalen Leinwänden: Der
Kampf um Aufmerksamkeit wird mit riesigen Werbebudgets, aufwändigen
Videoproduktionen und maßgeschneiderten psychologischen Verkaufstricks geführt.
Noch stecken hinter den allermeisten Werbungen menschliche Kreativität und
Umsetzung - doch das könnte sich bald ändern.
Wir bei Fidova (https://fidova.de) setzen auf künstliche Intelligenz zur
Umsetzung unserer Werbekampagnen, sodass wir schneller und günstiger
Werbeinhalte erstellen und testen können. Noch vor wenigen Monaten war es nur
möglich, künstliche Intelligenz zur Ausgestaltung schriftlicher Ideen zu
verwenden. Von Video- und Bildinhalten war damals noch zu träumen. Doch mit dem
rasanten technischen Fortschritt bieten sich uns ungeahnte neue Möglichkeiten.
Unsere kreativen Köpfe können wie von Zauberhand Ihre Ideen als Prototyp
ausgestalten. Die Umsetzung fertiger Versionen wird erheblich erleichtert -
durch geschicktes Anleiten der künstlichen Intelligenz. Und auch die Kosten
spielen hier eine Rolle.
Wie überzeugend das funktioniert, zeigten wir kürzlich mit einer Kampagne aus
dem Finanzbereich (https://fidova.de) . Ein neues Festgeldangebot sollte
Vertrauen wecken und zugleich einfach erklärt werden. Die künstliche Intelligenz
übersetzte Zinssätze und Laufzeiten in ein anschauliches Nutzer-Dashboard,
platzierte die Webseite in reale Alltagsszenen und erzählte in wenigen
Einstellungen, wie leicht sich das Konto eröffnen lässt. Statt einer
wochenlangen Planungsphase brauchte es nur wenige Tage, um ein Video zu
erstellen, das Sicherheit und Vertrauen glaubwürdig transportiert.
Dasselbe Verfahren lässt sich problemlos auf Mode-Labels oder
Entertainment-Plattformen übertragen; das Prinzip bleibt identisch. Intelligente
Unterstützung bringt Ideen schneller auf den Bildschirm, ohne dass der kreative
Funke verloren geht. Wir von Fidova verstehen die Technologie nicht als Ersatz
für Inspiration, sondern als Werkzeug, das sie vervielfacht.
Die Zukunft des Marketings liegt eindeutig in der digitalen Automatisierung und
der kreativen Nutzung intelligenter Lösungen. Unternehmen, die heute auf solche
Technologien setzen, sichern sich einen entscheidenden Vorsprung gegenüber ihren
Mitbewerbern.
