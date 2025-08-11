    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Kreativität auf Knopfdruck - Moderne Kampagnen in Rekordzeit dank KI

    Frankfurt (ots) - Wir alle sehen hunderte Werbevideos in der Woche, wenn nicht
    sogar täglich. Egal ob am Handy, am Fernseher oder auf digitalen Leinwänden: Der
    Kampf um Aufmerksamkeit wird mit riesigen Werbebudgets, aufwändigen
    Videoproduktionen und maßgeschneiderten psychologischen Verkaufstricks geführt.
    Noch stecken hinter den allermeisten Werbungen menschliche Kreativität und
    Umsetzung - doch das könnte sich bald ändern.

    Wir bei Fidova (https://fidova.de) setzen auf künstliche Intelligenz zur
    Umsetzung unserer Werbekampagnen, sodass wir schneller und günstiger
    Werbeinhalte erstellen und testen können. Noch vor wenigen Monaten war es nur
    möglich, künstliche Intelligenz zur Ausgestaltung schriftlicher Ideen zu
    verwenden. Von Video- und Bildinhalten war damals noch zu träumen. Doch mit dem
    rasanten technischen Fortschritt bieten sich uns ungeahnte neue Möglichkeiten.
    Unsere kreativen Köpfe können wie von Zauberhand Ihre Ideen als Prototyp
    ausgestalten. Die Umsetzung fertiger Versionen wird erheblich erleichtert -
    durch geschicktes Anleiten der künstlichen Intelligenz. Und auch die Kosten
    spielen hier eine Rolle.

    Wie überzeugend das funktioniert, zeigten wir kürzlich mit einer Kampagne aus
    dem Finanzbereich (https://fidova.de) . Ein neues Festgeldangebot sollte
    Vertrauen wecken und zugleich einfach erklärt werden. Die künstliche Intelligenz
    übersetzte Zinssätze und Laufzeiten in ein anschauliches Nutzer-Dashboard,
    platzierte die Webseite in reale Alltagsszenen und erzählte in wenigen
    Einstellungen, wie leicht sich das Konto eröffnen lässt. Statt einer
    wochenlangen Planungsphase brauchte es nur wenige Tage, um ein Video zu
    erstellen, das Sicherheit und Vertrauen glaubwürdig transportiert.

    Dasselbe Verfahren lässt sich problemlos auf Mode-Labels oder
    Entertainment-Plattformen übertragen; das Prinzip bleibt identisch. Intelligente
    Unterstützung bringt Ideen schneller auf den Bildschirm, ohne dass der kreative
    Funke verloren geht. Wir von Fidova verstehen die Technologie nicht als Ersatz
    für Inspiration, sondern als Werkzeug, das sie vervielfacht.

    Die Zukunft des Marketings liegt eindeutig in der digitalen Automatisierung und
    der kreativen Nutzung intelligenter Lösungen. Unternehmen, die heute auf solche
    Technologien setzen, sichern sich einen entscheidenden Vorsprung gegenüber ihren
    Mitbewerbern.

    Pressekontakt:

    Daniel Schmidt
    Head of Marketing & Communications Germany
    mailto:daniel.schmidt@fidova.de
    +49 (0) 69 90283886

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180479/6094618
    OTS: FIDOVA LIMITED




