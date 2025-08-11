Kreativität auf Knopfdruck - Moderne Kampagnen in Rekordzeit dank KI

Frankfurt (ots) - Wir alle sehen hunderte Werbevideos in der Woche, wenn nicht

sogar täglich. Egal ob am Handy, am Fernseher oder auf digitalen Leinwänden: Der

Kampf um Aufmerksamkeit wird mit riesigen Werbebudgets, aufwändigen

Videoproduktionen und maßgeschneiderten psychologischen Verkaufstricks geführt.

Noch stecken hinter den allermeisten Werbungen menschliche Kreativität und

Umsetzung - doch das könnte sich bald ändern.



Wir bei Fidova (https://fidova.de) setzen auf künstliche Intelligenz zur

Umsetzung unserer Werbekampagnen, sodass wir schneller und günstiger

Werbeinhalte erstellen und testen können. Noch vor wenigen Monaten war es nur

möglich, künstliche Intelligenz zur Ausgestaltung schriftlicher Ideen zu

verwenden. Von Video- und Bildinhalten war damals noch zu träumen. Doch mit dem

rasanten technischen Fortschritt bieten sich uns ungeahnte neue Möglichkeiten.

Unsere kreativen Köpfe können wie von Zauberhand Ihre Ideen als Prototyp

ausgestalten. Die Umsetzung fertiger Versionen wird erheblich erleichtert -

durch geschicktes Anleiten der künstlichen Intelligenz. Und auch die Kosten

spielen hier eine Rolle.





Wie überzeugend das funktioniert, zeigten wir kürzlich mit einer Kampagne aus

dem Finanzbereich (https://fidova.de) . Ein neues Festgeldangebot sollte

Vertrauen wecken und zugleich einfach erklärt werden. Die künstliche Intelligenz

übersetzte Zinssätze und Laufzeiten in ein anschauliches Nutzer-Dashboard,

platzierte die Webseite in reale Alltagsszenen und erzählte in wenigen

Einstellungen, wie leicht sich das Konto eröffnen lässt. Statt einer

wochenlangen Planungsphase brauchte es nur wenige Tage, um ein Video zu

erstellen, das Sicherheit und Vertrauen glaubwürdig transportiert.



Dasselbe Verfahren lässt sich problemlos auf Mode-Labels oder

Entertainment-Plattformen übertragen; das Prinzip bleibt identisch. Intelligente

Unterstützung bringt Ideen schneller auf den Bildschirm, ohne dass der kreative

Funke verloren geht. Wir von Fidova verstehen die Technologie nicht als Ersatz

für Inspiration, sondern als Werkzeug, das sie vervielfacht.



Die Zukunft des Marketings liegt eindeutig in der digitalen Automatisierung und

der kreativen Nutzung intelligenter Lösungen. Unternehmen, die heute auf solche

Technologien setzen, sichern sich einen entscheidenden Vorsprung gegenüber ihren

Mitbewerbern.



Pressekontakt:



Daniel Schmidt

Head of Marketing & Communications Germany

mailto:daniel.schmidt@fidova.de

+49 (0) 69 90283886



