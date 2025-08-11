Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im ATX am 11.08.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.08.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Lenzing
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 1
Performance 1M: +9,06 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 2
Performance 1M: +13,81 %
DO & CO
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 3
Performance 1M: +3,32 %
Wienerberger
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 4
Performance 1M: +5,42 %
Oesterreichische Post
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 5
Performance 1M: -2,95 %
